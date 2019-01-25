تعرف إلى موعد نصف نهائي كأس آسيا 2019 بتوقيت الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

انتهى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا 2019 بصعود أربعة منتخبات هي الإمارات، اليابان، إيران، قطر إلى الدور نصف النهائي للبطولة الذي سيقام على يومين، وشهد الدور ربع النهائي خسارة حامل اللقب المنتخب الأسترالي على يد الإمارات بهدف دون مقابل، كما خسرت كوريا الجنوبية أمام قطر بهدف دون مقابل ونجحت إيران من الفوز على الصين بثلاثية نظيفة بينما نجح اليابان في الفوز على فيتنام بهدف دون مقابل.

ويقام الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2019 على مدار يومين الأثنين والثلاثاء القادمين على النحو التالي

إيران – اليابان يوم الأثنين الساعة السادسة مساءً في استاد هزاع بن زايد بنادي العين.

الإمارات – قطر يوم الثلاثاء الساعة السادسة مساءً في استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة.