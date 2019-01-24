صافرة الياباني ساتو تقود لقاء الأبيض وأستراليا

المصدر: سيد مصطفى - دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كلفت، أمس، الحكم الياباني ريوجي ساتو، بقيادة مواجهة المنتخب الإماراتي ونظيره الأسترالي، التي تقام غداً على استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، ضمن دور الثمانية في كأس أمم آسيا (الإمارات 2019).

في المقابل، سيدير طاقم التحكيم الإماراتي، بقيادة المونديالي محمد عبدالله حسن، مباراة اليابان وفيتنام، التي تقام على استاد آل مكتوم بدبي اليوم.

يذكر أن الحكم الياباني، البالغ من العمر 41 عاماً، من الوجوه المعروفة للكرة الإماراتية، إذ ارتبط اسمه بواقعة شهيرة مع المدرب الأسبق للمنتخب الوطني مهدي علي، خلال إدارته مباراة ايران في النسخة الماضية من بطولة كأس آسيا 2015، التي أقيمت بأستراليا في ختام الدور الأول.

واتهم مهدي علي ريوجي ساتو بأنه السبب في خسارة الأبيض أمام إيران، لاحتسابه هدفاً غير شرعي فاز به الإيرانيون، وتصدروا المجموعة على حساب الأبيض.

وخرج مهدي وقتها بتصريحات حملت اتهاماً غير مباشر للاتحاد الآسيوي، متسائلاً عن سبب تعيين صافرة من اليابان، والإمارات مرشحة للعب في دور الثمانية مع اليابان أو العراق أو الأردن.

وتساءل مهدي علي عن منح بطاقة صفراء لمدافعه وليد عباس أبعدته عن ربع النهائي، واصفاً قرار الحكم بـ«الغريب». ووجه اتهامات للحكم الياباني بأنه تعمد خسارة الأبيض حتى لا يُلاقي منتخب بلاده إيران، التي كانت مرشحة للقب. وسبق لريوجي ساتو أن أدار مباراة للأبيض في النسخة الحالية من كأس آسيا ضد تايلاند، انتهت بالتعادل الإيجابي 1/‏‏‏1.