شرطة دبي تحصد ذهبية «الفرق» في سباق الحمرية للدراجات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نظم اتحاد الدراجات سباق الفرق ضد الساعة لفئة الهواة المواطنين، في منطقة الحمرية بإمارة الشارقة لمسافة 30 كلم، وشارك في السباق 15 دراجاً يمثلون 4 فرق، هي شرطة دبي، إكسبو 2020، تراك، ربدان، وفاز فريق شرطة دبي بالمركز الأول بزمن 39:35 دقيقة، وبمعدل سرعة 45 كلم الساعة، ومثل الفريق راشد محمد غلام، منصور علي أحمد، عبدالله حسين فرحان، علي عبيد عبدالله، بينما حل فريق إكسبو 2020 بالمركز الثاني بزمن قدره 39:43 دقيقة، جاء فريق تراك في المركز الثالث بزمن قدره 40:9 دقيقة.

كما نظم الاتحاد سباق الفردي العام لفئة الناشئين لمسافة 40 كلم، وشارك في السباق 66 دراجاً ولاعبة، يمثلون 14 نادياً، ونجح الدراج جابر حسن محمد من نادي العربي بالفوز بالمركز الأول بزمن 1:5:30 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 37 كلم الساعة، بينما جاء في المركز الثاني عبدالله جاسم سيف من نادي العربي، وحل ثالثاً حمزة شيخ من نادي الشارقة، وفي سباق فئة الإناث سيطرت سيدات نادي النصر على المركز الثلاثة الأولى، حيث فازت اللاعبة الأولى لبنى الحلواني، وحلت الثانية شيخة راشد، وجاءت في المركز الثالث جود بنت حضري.