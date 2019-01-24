الأساتذة يشاركون في بطولة العالم للشطرنج بالفجيرة

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للقدرة الشطرنجية (حل مسائل الشطرنج) مشاركة بطل العالم لسبع سنوات، الأستاذ الدولي الكبير في حل مسائل الشطرنج، البولندي بيوتر مورديزيا، في المنافسات التي تقام يومي 27 و28 الجاري في فندق نوفوتيل في الفجيرة. وقالت اللجنة المنظمة إن التسجيل يشهد إقبالاً كبيراً لأفضل اللاعبين على المستويين الدولي والإقليمي والعالمي، ويتوقع أن تحقق المشاركة رقماً قياسياً، كما يشارك بطل العالم السابق الأستاذ الدولي الكبير، الروسي أندريه سلفانوف، الذي يعد من كبار الشطرنجيين العالميين ذهنياً وإدارياً.

وتقدم رئيس مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة رئيس اللجنة المنظمة الدكتور عبدالله آل بركت، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، لرعاية سموه البطولة الأقوى على مستوى العالم في حل مسائل الشطرنج، مؤكداً أن رعاية سموه مهدت لمشاركة نوعية للاعبين المصنفين بتصنيفات عالية، ومنهم بطل العالم الأستاذ الدولي الكبير بيوتر مورديزيا