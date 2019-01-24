«ذكريات 1996» تؤرق اليابان في مواجهة فيتنام

المصدر: أحمد طارق - دبي

يخوض اليوم منتخب اليابان دور الثمانية ضمن كأس أمم آسيا «الإمارات 2019»، وذكريات 1996 لاتزال تؤرقه بالوداع المبكر، حيث يلتقي الساعة الخامسة عصراً على استاد آل مكتوم، فيتنام الذي ظهر بقوة في البطولة، كما يرغب الساموراي في أن يتجنب سيناريو البطولة السابقة حين غادر على يد منتخب الإمارات من الدور نفسه.

وكان «الساموراي» ودع البطولة في أستراليا من ربع النهائي بالخسارة أمام المنتخب الوطني بركلات الترجيح، بعد تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

ويخوض المنتخب الفائز بلقب كأس آسيا أربع مرات كأكثر المنتخبات تتويجاً باللقب، مباراة فيتنام وهو مرشح فوق العادة، لكن يظل كابوس الخروج من دور الثمانية يطارد منتخب اليابان، خصوصاً أنه من هذه الطفرة التي عاشتها الكرة اليابانية بداية من 1992 عندما فاز الفريق بلقب البطولة للمرة الأولى، لم يخرج «الساموراي» من دور الثمانية سوى مرتين، الأولى في 1996 في الإمارات بالخسارة أمام الكويت في ربع النهائي، والثانية أمام المنتخب الوطني في 2015، ليصبح اسم الإمارات يشكل عقدة لليابان في البطولة القارية، وهو ما يسعى الفريق إلى التخلص منه في النسخة الحالية.

في المقابل، يعد اليابان ضيفاً دائماً على نصف النهائي على أقل تقدير، منذ 1992، بفوزه باللقب، ثم حصوله على الكأس للمرة الثانية في 2000 بلبنان، واحتفظ باللقب للمرة الثالثة في 2004 بالصين، بينما حصل على المركز الرابع في 2007، قبل أن يحقق اللقب للمرة الرابعة في 2011.

ويخوض «الساموراي» مواجهة فيتنام، بعدما حقق فوزاً صعباً في أقوى مباريات دور الـ16 على السعودية بهدف دون رد، بعدما كان تأهل إلى ثمن النهائي بالفوز في مبارياته الثلاث في دور المجموعات.

من جهته، يخوض منتخب فيتنام المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد الفوز على الأردن في دور الـ16 بركلات الترجيح، إذ يأمل «التنين الذهبي» أن يكتب تاريخاً جديداً عندما يواجه اليابان بالتأهل للمرة الأولى في تاريخ الكرة الفيتنامية إلى نصف النهائي.

ويلعب منتخب فيتنام المباراة دون أي ضغوط، خصوصاً أن الترشيحات في مصلحة اليابان، بينما يسعى «التنين الذهبي» ليواصل تدرجه في البطولة، بعدما خسر في أول جولتين في دور المجموعات أمام العراق وإيران، قبل أن يحقق الفوز على اليمن والأردن، بينما تعد هذه المواجهة الثانية التي تجمع المنتخبان في البطولة القارية، بعدما التقيا في نسخة 2007 في فيتنام، وحقق «الساموراي» الفوز بأربعة أهداف مقابل هدف.

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