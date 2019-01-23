نجوم المنتخب للجمهور: سنواصل القتال

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

هنأ نجوم المنتخب الوطني الجماهير بمناسبة تأهل الأبيض للدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا (الإمارات 2019)، مؤكدين حرصهم على مواصلة القتال بقوة في المرحلة المقبلة، حتى يتمكن المنتخب من حجز مقعده بين الأربعة الكبار، ويواصل مشواره في هذه البطولة، وصولاً إلى منصة التتويج.

وقال المهاجم أحمد خليل، في تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد الكرة: «الفوز جاء بعد ماراثون طويل، وجهد كبير بذله اللاعبون طوال 120 دقيقة»، مثمناً الوقفة القوية للجمهور، ودعمه المستمر للاعبين طوال زمن المباراة، متمنياً أن يوفق مع بقية زملائه في قيادة الأبيض، لتحقيق لقب كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخ المنتخب.

واعتبر خليل أن المرحلة المقبلة ستكون أصعب من سابقاتها، وأن المواجهات ستكون أقوى، وتحتاج إلى جهد مضاعف حتى يتمكن المنتخب من العبور إلى الدور نصف النهائي، ويبقي على آماله في الصعود إلى منصة التتويج، ووعد مهاجم الأبيض بالاستمرار في العمل في الفترة المقبلة، مناشداً الجميع الوقوف خلف المنتخب ودعم لاعبيه في مباراة أستراليا، من أجل تحقيق الفوز على حامل اللقب، وخطف بطاقة التأهل لمربع الكبار.

من جهته، حيا عامر عبدالرحمن الجماهير الإماراتية على مساندتها للمنتخب في المباراة السابقة أمام قيرغيزستان، مشيراً إلى أن الفوز تحقق بفضل تضافر جهود الجميع، معتبراً الانتصار هدية متواضعة لكل من أسهم في تأهل المنتخب للدور ربع النهائي، وأشاد عامر بالجهد الكبير الذي بذله اللاعبون طوال زمن المباراة الرسمي والشوطين الإضافيين، لافتاً إلى أن اللقاء جاء صعباً وقوياً لكن عزيمة لاعبي المنتخب مكنته من خطف بطاقة العبور.

بدوره، قال خميس إسماعيل، صاحب الهدف الأول في مباراة قيرغيزستان: «سعيد للغاية بعبور المنتخب عقبة قيرغيزستان بعد معاناة شديدة»، معتبراً أن الوصول إلى ربع النهائي أمر جيد، وأبدى خميس حزنه للغياب عن المباراة المقبلة بعد نيله بطاقة صفراء إضافية، لكنه أكد ثقته ببقية اللاعبين وقدرتهم على حسم اللقاء، آملاً أن يعود للظهور مع بقية زملائه في المواجهات المقبلة.