سباق الخيول العربية ينطلق في الظفرة اليوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يحتفي أبناء منطقة الظفرة بإقامة سباق مدينة زايد للخيول، الذي ينطلق اليوم، بمشاركة كبيرة لأبناء وسكان المنطقة، وحضور الإنتاج العربي للخيول الأصيلة في مختلف أشواط المنافسة، ويأتي السباق استكمالاً لمنافسات وأنشطة نادي ليوا الرياضي لأجندة سباقات الخيول العربية لموسم 2018-2019.

وتبدأ عصر اليوم منافسات الأشواط المخصصة للخيل العربي الأصيل، حيث تبلغ مسافة الشوط الأول 1700 متر ويخصص للخيول ذات المراكز المتقدمة في السباقات الماضية وأصحاب المراكز الأولى، وأيضا الخيول كبيرة العمر، ثم الشوط الثاني 1400 متر ويخصص للخيول الجديدة التي لم يسبق لها المشاركة، أو التي أحرزت مراكز متأخرة في السباقات الماضية، ومن المقرر أن يتم إضافة شوط ثالث في حال كان العدد كبيراً للمشاركين والملاّك في المنافسة.