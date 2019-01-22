فتح باب المشاركة لبطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور، عن فتح باب التسجيل أمام جميع مواطني الدولة للمشاركة في النسخة الثالثة من البطولة، التي تقام بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وتنطلق السبت المقبل في منطقة الحليو، بالقرب من حديقة الحميدية في عجمان.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أحمد راشد الشامسي، أن فتح باب التسجيل سيستمر حتى 24 الجاري، وأن المنافسات ستتضمن فئات جير تبع فرخ للعامة، وجير شاهين فرخ للعامة، وبيورجير فرخ للعامة، وقرموشة فرخ للعامة، فيما ستكون فئة الناشئين قاصرة على تبع وحش فرخ.

وقال الشامسي في تصريحات صحافية: «إن البطولة حققت في دورتيها السابقتين نتائج مشرفة، واستطاعت استقطاب أفضل الصقاريين من الشباب الإماراتيين المتخصصين في هذا النوع من الرياضات التراثية، التي تعكس أصالة المجتمع الإماراتي، وحظيت بمشاركة واسعة من الهواة والمحترفين». وأضاف: «ستقام البطولة وفقاً لنظام الأشواط المقطوعة من دون تصفيات لجميع الفئات، وسيتم احتساب أفضل توقيت زمني لأفضل 10 صقور من كل فئة».