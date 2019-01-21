بث مباشر مباراة الإمارات وقرغيزستان في كأس آسيا 2019

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يخوض المنتخب الوطني اليوم مباراة دور الـ 16 في بطولة كأس آسيا 2019 أمام منتخب قيرغيزستان الذي نجح في الصعود إلى هذه المرحلة، ليتقابل مع الأبيض في هذه المرحلة الصعبة، وكان المنتخب الوطني قد اختتم تحضيراته للقاء قيرغيزستان، بأداء المران الرئيس مساء أمس على ملعب المباراة باستاد مدينة زايد الرياضية.

وركز الجهاز الفني على اختبار الخطة الفنية التي سيعتمد عليها في المباراة، إلى جانب الوقوف على مستوى اللاعبين ومدى تنفيذهم للمهام المطلوبة، كما تدرب اللاعبون على تنفيذ ركلات الجزاء الترجيحية التي سيلجأ إليها المنتخبان حال انتهى الوقت الرسمي والشوطان الإضافيان بالتعادل، وننقل لكم فيما يلي بثاً مباشراً لأهم أحداث المباراة.

تشكيل المنتخب الوطني

خالد عيسى

بندر الاحبابي – خليفة مبارك – إسماعيل احمد – الحسن صالح

خميس إسماعيل – عامر عبد الرحمن – علي سالمين

خلفان مبارك

إسماعيل مطر – علي مبخوت

المدافع اسماعيل احمد يشكل اول خطورة على مرمى قيرغيزستان في الدقيقة 7 من كرة رأسية تمر أعلى العارضة

علي مبخوت يضيع فرصة التقدم في الدقيقة 13

خميس إسماعيل يتقدم للمنتخب الوطني بالهدف الأول في مرمى قيرغيزستان من رأسية داخل منطقة الجزاء بالدقيقة 14

سيطرة ميدانية على الكرة من جانب المنتخب الوطني دون خطوره حقيقية

قيرغيزستان يحرز هدف التعادل في مرمى خالد عيسى من انفراد ومراوغة عن طريق اللاعب مورزاييف في الدقيقة 26

تغيير اضطراري لمنتخبنا بنزول فارس جمعة بدلا من خليفة مبارك المصاب ق 29

محاولات مستمرة من المنتخب الوطني للوصول إلى مرمى قيرغيزستان ولكن الدفاع المنظم يقف أمام هذا الهجوم.

تسديدة قوية خطيرة لاسماعيل مطر تعلو العارضة بقليل ق 38

بعد احتساب دقيقة واحدة وقت بدل ضائع نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب

حاول المنتخب الوطني تدارك الموقف واحراز هدف التقدم مرة أخرى إلا أن منتخب قيرغيزستان استعاد قليل من نشاطه بعد ادراك هدف التعادل ولعب على الهجمة المرتدة المنظمة

علي مبخوت يهدر فرصة ثمينة بالرأس ق 47

القائم يتصدى لكرة لاعب قيرغيزستان كيشين ق 53

علي سالمين يسدد كرة قوية يتصدى لها الحارس بثبات ق 56

خالد عيسى يتصدى لتسديدة قوية من اللاعب بيجزان ق 58

بيجزان يهدر فرصة ثمينة لقيرغيزستان ق 60

تبديل ثان لمنتخبنا بنزول إسماعيل الحمادي وخروج خلفان مبارك ق 62

علي مبخوت يتقدم لمنتخبنا بالهدف الثاني ق64

الحكم يلغي هدفا لاسماعيل الحمادي بداعي التسلل ق 74

عددالحضور الجماهيري في مباراة المنتخب وقيرغيزستان بلغ 17784 مشجعا

خميس إسماعيل ينال بطاقة صفراء ق77

خميس إسماعيل يغيب عن مباراة دور الثمانية أمام أستراليا

التبديل الثالث والأخير لمنتخبنا بنزول محمد أحمد وخروج إسماعيل مطر ق 80

روستانوف يسجل هدف التعادل لقيرغيزستان ق 92

انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق واللجوء للوقت الإضافي

مبخوت يهدر انفرادا صريحا بالمرمى ق 92 من الوقت الإضافي الأول

مبخوت يهدر فرصة لا تضيع وهو منفرد تماما بالمرمى ق 97

التبديل الرابع لمنتخبنا وفقا للتعديل الجديد في الوقت الإضافي بنزول أحمد خليل وخروج عامر عبد الرحمن ق 98

ضربة جزاء لمنتخبنا ق 101

أحمد خليل يسجل الهدف الثالث لمنتخبنا من ضربة الجزاء ق 102

انتهاء الشوط الإضافي الأول بتقدم منتخبنا بثلاثة أهداف مقابل هدفين

القائم الأيمن لخالد عيسى يتصدى لرأسية لوكس ق 106

منتخبنا يتغلب على قيرغيزستان بثلاثة أهداف مقابل هدفين ويتأهل لملاقاة أستراليا في دور 8 يوم الجمعة المقبل على استاد هزاع بن زايد