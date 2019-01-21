الأردن يتوّج بلقب بطولة الهواة المجتمعية لكأس آسيا

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

توّج الفريق الأردني بلقب بطولة سباعيات كرة القدم للهواة المقامة على هامش بطولة كأس آسيا (الإمارات 2019)، واستمرت على مدار أربعة أشهر واختتمت منافستها أول من أمس، على الملاعب الخارجية لاستاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي. وتمكن الفريق الأردني للهواة بقيادة اللاعب المحترف السابق عصام أبوطوق من التغلب على الفريق اليمني بركلات الترجيح في مباراة شهدت منافسة شرسة من كلا الفريقين، للظفر باللقب بالإضافة إلى الوصول الحصري لمنطقة خلف الكواليس في المبارة النهائية لبطولة كأس آسيا يوم 1 فبراير المقبل.

وشهدت البطولة المجتمعية التي تحاكي في نظامها بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، مشاركة 1500 لاعب مثلوا 96 فريقاً من 22 دولة آسيوية مختلفة، وأقيمت مبارياتها في أبوظبي ودبي والشارقة والعين، وتندرج ضمن المبادرات المجتمعية التي تستهدف نشر حماس البطولة في مختلف المجتمعات في الدولة، والاستفادة من قوة تأثير كرة القدم في جمع الناس من مختلف الجنسيات والثقافات خلف هدف واحد بشكل يترجم روح التسامح والتعايش التي يتميز بها المجتمع الإماراتي، وأكدت البطولة مدى قوة منافساتها حيث شهدت تسجيل 803 أهداف خلال 195 مباراة. وقال قائد الفريق الأردني عصام أبوطوق: «منحتنا البطولة فرصة رائعة لتمثيل منتخب بلادنا، وعكست في مجملها الشغف بكرة القدم وقدرتها على جمع الناس معاً، كما تمكنّا من خلال مشاركتنا من خلق صداقات جديدة من مختلف الثقافات والخلفيات، والتعرف إلى العديد من اللاعبين الموهوبين من القارة، وأعتقد أن البطولة حققت الهدف المنشود».

وقال مدرب الفريق الأردني عبدالغني حمد: «شهدنا مباريات قوية خلال البطولة على مدى أربعة أشهر، إلا أن الجانب الأفضل الذي جسدته البطولة هو فتح المجال للتعرف إلى أصدقاء جدد من جنسيات وثقافات مختلفة».