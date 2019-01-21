إيران يتخطى الأحمر العماني ويضرب موعداً مع «التنين»

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

حجز منتخب إيران بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، بفوزه على عُمان بهدفين دون رد في المباراة التي جرت على استاد محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، مساء أمس، لحساب دور الـ16 من البطولة، وحضرها أكثر من 31 ألف متفرج.

وضرب الفريق الإيراني بتلك النتيجة موعداً مع الصين التي تغلبت على تايلاند 2-1،

وجاءت أهداف إيران عن طريق ديجاجاه (32)، وجاهانباخش (40).

وشهد الشوط الأول الكثير من الأحداث، بدأت مع احتساب حكم اللقاء المكسيكي سيزار راموس ضربة جزاء لمصلحة منتخب عمان، بعد عرقلة المدافع ماجد حسيني لمحسن الغساني داخل الصندوق، انبرى لها القائد أحمد كانو، وأنقذها الحارس علي رضا (3).

لكن العمانيين تماسكوا بعد تلك اللعبة، واستطاعوا أن يحرجوا الفريق الإيراني مجدداً، حينما وزع جميل الحميدي كرة عرضية على رأس محسن الغساني، وأبعدها الدفاع قبل أن تتحول لهدف.

وانقلبت المواجهة على الفريق العماني بعد ذلك، عندما وقع مدافعه محمد المسلمي في المحظور، وأهدى جاهانباخش كرة انفرد بها بالمرمى وأودع الكرة داخل الشباك.

وقتل الحكم المكسيكي المباراة على الفريق العُماني، اذ احتسب ضربة جزاء على المدافع سعد سهيل، لم تُظهر الإعادة التلفزيونية صحتها، نفذها ديجاجاه بنجاح على يمين الحارس.

وواصل الفريق الإيراني أفضليته مع الشوط الثاني على صعيد الاستحواذ على الكرة، بنسبة امتلاك بلغت 66% مقابل 34% لمصلحة العمانيين، وكاد مهدي طارمي، مع تلك الأفضلية أن يُضيف الهدف الثالث، لكن الحارس العماني فايز الرشيدي أبعد الكرة بصعوبة لركنية (58).

ورفضت الكرة أن تنصاع للمهاجم العماني، الغساني، الذي حول عرضية برأسه مرت بمحاذاة القائم الأيسر. واستمرت المباراة سجالا مع أفضلية عمانية لكنها لم تثمر، لينتهي اللقاء بتأهل إيران.