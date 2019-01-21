الزرعوني: كل فرد يحمل تذكرة سيدخل المباراة

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

توقع عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة عضو لجنة المنتخبات الوطني، هشام الزرعوني، أن يفوق الحضور الجماهيري، الذي سيكون خلف المنتخب في مباراة قيرغيزستان، اليوم، الأعداد التي حضرت في المباريات السابقة لـ«الأبيض» في الدور الأول، وقال: «كل فرد يحمل تذكرة سيدخل المباراة ويشجع منتخبنا، والتذاكر متاحة أمام الجميع ولا توجد مشكلات بهذا الخصوص».

وقال في تصريحات صحافية: «إن لاعبي المنتخب الوطني في أقصى تركيز ممكن لهم في مباراة اليوم المهمة أمام منتخب قيرغيزستان في دور الـ16 لكأس أمم آسيا، حتى يحقق الفريق الفوز والتأهل لدور الثمانية، وتحقيق طموحات الجماهير بالمنافسة القوية على لقب البطولة».

وأضاف: «نطالب الجميع من لاعبين وجهاز فني وجماهير بأقصى تركيز ممكن كلٌ في مجاله، حتى يسعد منتخبنا جماهيره التي تنتظر منه الكثير في هذه البطولة»، وأطالب الجماهير تحديداً بمساندة اللاعبين والوقوف خلفهم بقوة طوال المباراة، وكذلك نطلب من اللاعبين الهدوء والتحلي بالثقة وبذل أقصى جهد ممكن لتخطي المنافس ومواصلة مشوار البطولة.

وأشار الزرعوني إلى أن هناك اجتماعات مستمرة تم عقدها مع الجهاز الفني واللاعبين، من أجل تحفيز الكل على مواصلة المهمة بنجاح حتى النهاية، وكانت هناك جلسة معهم أول من أمس، من أجل الاطمئنان على استعدادات الفريق لمباراة اليوم، والحالة التي وصل إليه اللاعبون فنياً وبدنياً وذهنياً.

وأوضح الزرعوني أن «الفريق المنافس تطور كثيراً في السنوات الأخيرة، وتأهل بجدارة للمشاركة الأولى له في البطولة، ونجح في التأهل لدور الـ16»، وقال: «يجب ألا نستهين بالمنافس ونلعب بكل جدية، خصوصاً أن كل المنتخبات التي تشارك في البطولة لأول مرة أثبتت وجودها بشكل كبير، ولا توجد الآن مباراة سهلة وأخرى صعبة، ويجب احترام كل المنافسين».