6000 مُشجع عُماني يدعمون «الأحمر» في مباراة إيران

المصدر: سيد مصطفى - أبوظبي

ذكر الاتحاد العماني لكرة القدم، أن وزارة الشؤون الرياضية في سلطنة عمان، تكفلت بشراء النسبة المخصصة لجماهير الأحمر العماني، في مدرجات استاد محمد بن زايد بأبوظبي، وذلك لمساندة منتخب عمان في مباراته المهمة، اليوم، ضمن دور الـ16 في كأس أمم آسيا.

وأشار الاتحاد العماني، على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إلى أن وزارة الشؤون الرياضية قد حصلت بالكامل على نسبة الـ8% المُخصصة للجماهير العمانية، لتوفير الدعم اللازم للأحمر في مباراة مهمة، وسعياً لتوفير الدعم النفسي والجماهيري، من أجل أن يواصل الأحمر طريقه إلى ربع النهائي.

وكانت أعداد كبيرة من الجماهير العُمانية قد فضلت البقاء في أبوظبي وعدد من المدن الإماراتية، بعد انتهاء لقاء تركمانستان في دور المجموعات، لمتابعة المباراة المقبلة في الأدوار الإقصائية.

واقتنص المنتخب العماني الفرصة الأخيرة في مباريات الدور الأول، بعد أن تلقى هزيمتين في أول جولتين أمام منتخبي أوزبكستان واليابان، ثم حقق الأهم بالفوز على تركمانستان في ختام دور المجموعات، ليحصل على بطاقة ثمن النهائي، باعتباره أحد أفضل المنتخبات المحتلة للمركز الثالث.

ويدخل المنتخب العماني مباراة إيران بطموح كبير، على الرغم من صعوبة المهمة، ومن المتوقع أن يستفيد من حضور كبير لأنصاره، كما في اللقاءات السابقة. يذكر أن أفضل مركز بلغه المنتخب العماني تحقق حتى الأن في البطولة الحالية بالإمارات، حيث لم يسبق له من قبل أن تعدى الدور الأول.

وفي جانب آخر، قال أحمد مبارك كانو، نجم منتخب عُمان، إن الفريق مصمم على مواصلة تحقيق الإنجازات التاريخية في بطولة كأس آسيا 2019 في الإمارات، بعدما نجح للمرة الأولى في تاريخه باجتياز دور المجموعات.

وأضاف كانو أن الفريق يضم مزيجاً من اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرة، مشيراً إلى أن العمل الجماعي هو السمة الرئيسة لـ«الأحمر».

وشدد على أنهم سعيدون بالحضور الجماهيري الكبير، وقال: الحضور والدعم ووقفة جماهيرنا تحمسنا لتقديم أداء كبير في اللقاء التاريخي أمام إيران.

وتابع في تصريحات صحافية لموقع الاتحاد الآسيوي: استحققنا التأهل لهذه المرحلة، لأن فريقنا قوي ومنظم، صحيح أن منتخب إيران قوي، ولكن في مواجهات عدة كنا نداً قوياً لهم. ويشكل كانو أحد أبرز عناصر الخبرة في صفوف عمان، والرهان عليه أكثر في المباراة الصعبة أمام إيران.

وزارة الشؤون الرياضية العمانية اشترت نسبة الـ8% المُخصصة للجماهير العمانية في مباراة إيران.