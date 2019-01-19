فارس عوض يرحل من دبي الرياضية إلى أبوظبي الرياضية

المصدر: أحمد طارق-دبي

أعلن المعلق الإماراتي فارس عوض عن عودته للعمل في قناة أبوظبي الرياضية، والرحيل من قناة دبي الرياضية، حسب ما ذكر عبر حسابه على تويتر.

وأوضح فارس عوض: "تم الاتفاق والتوقيع رسمياً مع قناة أبوظبي الرياضية بيتي الأول، والمكان الذي انطلقت منه في مشواري الاعلامي، وأسال الله التوفيق لي".

وتوجه عوض بالشكر إلى وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الإعلامية أبوظبي وtwofour54، نورة الكعبي، ومدير عام شركة أبوظبي للإعلام، علي بن تميم، على عودته إلى أبوظبي الرياضية.

وقال المعلق الإماراتي: "شكراً من القلب لقناة دبي الرياضية على كل السنوات الماضية، شكراً إلى سامي القمزي وللمدير والأخ راشد أميري وجميع الزملاء فيها على تقديركم و تعاملكم، أتمنى أن أكون وفقت معكم وستظل دبي الرياضية منزلاً آخر أفخر به، وأعتذر لكم عن أي تقصير، وكل الأمنيات لكم بمزيد من النجاح".