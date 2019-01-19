النصر يواصل صدارة دوري السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

واصل فريق النصر صدارته لدوري كرة السلة، عقب تحقيقه، أول من أمس، انتصاره الـ14 في البطولة، فقد تخطى العميد عقبة مضيفه بني ياس بنتيجة «88-74»، وواصل كذلك شباب الأهلي انتصاراته، وحقق الفوز الـ14، متساوياً مع النصر، وفاز شباب الأهلي على صاحب الضيافة الوصل «85-59»، وذلك ضمن الجولة السادسة من إياب الدور التمهيدي للبطولة.

وشهدت الجولة، كذلك، حسم فريق الشارقة «ديربي» الإمارة الباسمة، بعد فوز الملك على ضيفه البطائح بنتيجة «96-86»، وعودة الوحدة إلى سكة الانتصارات بفوز العنابي على مضيفه العين «77-75»، ومواصلة الظفرة نتائجه الإيجابية بفوزه على الجزيرة «74-64».

وأسهم فارق الأهداف في فض شراكة النصر وشباب الأهلي، بعد أن تساويا في 29 نقطة، بالمركز الأول، حيث استفاد العميد من فارق (+301 نقطة) بالصدارة، مقابل (+320 نقطة) لشباب الأهلي في المركز الثاني.

وصعد الشارقة إلى المركز الثالث بـ27 نقطة، بفارق نقطة عن الوصل الرابع، وحافظ البطائح على مركزه الخامس بـ23 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن بني ياس والظفرة المتشاركين في المركز السابع، فيما استفاد الوحدة من انتصاره ليبلغ 18 نقطة، وفرض نفسه شريكاً على فريق الجزيرة في المركز الثامن، ويقبع العين في المركز العاشر والأخير برصيد 15 نقطة.