الشارقة تستعد لاستقبال الجمهور السعودي خلال مواجهة اليابان

المصدر: منصور السندي - الشارقة

أكد أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، مدير مجموعة الشارقة لكأس آسيا 2019، عيسى هلال أن مجموعة الشارقة جاهزة لاستقبال الجمهور السعودي وتوفير كل سبل الراحة له للاستمتاع بمباراة منتخب بلده أمام اليابان الاثنين المقبل التي ستقام على استاد نادي الشارقة ضمن دور الـ 16 في البطولة، لافتا الى التنسيق مع القنصلية السعودية في دبي لتسهيل مهمة تواجد الجمهور السعودي في المدرجات خلال المباراة وتقديم كل التسهيلات له.

وقال عيسى هلال لـ “الإمارات اليوم" نتوقع حضورا جماهيريا كبيرا في مباراة السعودية واليابان لاسيما من قبل الجمهور السعودي لذلك فإننا في مجموعة الشارقة في كامل الجاهزية لاستقبال الاعداد الكبيرة من الجماهير السعودية التي ستتوافد الى الشارقة لمساندة منتخب بلدها".

وتأهل المنتخب السعودي لملاقاة اليابان بعدما حل في المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط، فيما تصدر المنتخب الياباني ترتيب منتخبات المجموعة السادسة حاصدا العلامة الكاملة دون خسارة.