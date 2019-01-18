رمسة آسيوية

المصدر: الامارات اليوم

شرط

كشف المدرب السابق لمنتخب سورية، أيمن الحكيم، في تصريحات صحافية، أن «السر في إلغاء المدرب الألماني شتانغة، الذي أقيل من تدريب (نسور قاسيون)، أخيراً، لثلاث مباريات كانت مبرمجة في فترة الإعداد، يعود إلى بند في عقده يسمح بإقالته في حال الخسارة خلال التحضيرات، لذلك اقتصر على خوض مباراة أمام اليمن فقط».

إريكسون

رفض مدرب الفلبين، السويدي سفين غوران إريكسون، مغادرة استاد راشد عقب مواجهة قيرغيزستان، دون أن يقوم بالسلام على أفراد الأمن والإعلاميين، متوجهاً بالشكر لهم على حُسن تنظيم الإمارات لكأس آسيا، مشيداً بحفاوة الضيافة والاحترافية في إدارة البطولة بشكل عام.

كيروش

استاء مدرب منتخب إيران، البرتغالي كارلوس كيروش، من سؤال أحد الصحافيين بعد مباراة العراق، أول من أمس، بسبب إشادته لمستوى التحكيم بعد انتهاء المباراة بالتعادل، فقال المدرب: «إنه ليس من وظيفته إرسال رسائل لحكام كرة القدم، لكنه وجد أن حكم المباراة أدار المباراة بطريقة مميزة تستحق الثناء»، على حد تعبيره.