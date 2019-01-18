ميثاء بنت محمد تنشد كأس جمعية الإمارات للبولو أمام فريق أبوظبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقود سموّ الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم، فريق الإمارات للبولو في مواجهة مهمة أمام فريق أبوظبي، ضمن المباراة الختامية لكأس جمعية الإمارات وبنك أبوظبي التجاري للبولو. ويسبق المباراة النهائية، لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس، ويجمع بين فريق الحبتور بقيادة راشد الفلاحي، وفريق ديزرت بالم بقيادة انستوني. وكان فريقا بن دري وغنتوت قد فقدا فرصة بلوغ الدور النهائي بخسارتهما في نصف النهائي أمام فريق أبوظبي (12/‏8.5)، وأمام فريق الإمارات (10/‏9). ويتطلع فريقا الإمارات وأبوظبي لإحراز الكأس في نسختها الثانية، والتي شهدت مشاركة ستة فرق تجمع بين نجوم الإمارات وعدد من المحترفين. وعلى مدار 10 أيام لم تخلُ البطولة من المفاجآت. وتعتبر المباراة تحدياً خاصاً وللمرة الثانية في مسيرة الفريقين بالبطولة، حيث نجح فريق أبوظبي في تصدّر الدور الأول بعد الفوز على فريق الامارات في الشوط الأخير من مباراتهما بنتيجة 11/‏8. وستفتح أبواب منتجع ونادي ديزرت بالم اعتباراً من الواحدة ظهراً للجميع، للاستمتاع بالفعاليات المصاحبة لحفل الافتتاح، وستنطلق المباراة الأولى في الثانية بعد الظهر، وتعقبها المباراة الختامية في الرابعة، ومن ثم تتويج الفرق الثلاثة الأولى بالكؤوس والهدايا التذكارية، واللاعبين المميزين بالبطولة من المواطنين والمحترفين، ومن ثم دعوة الجميع لحفل العشاء المخصص لأكثر من 250 شخصاً.

يسبق المباراة الختامية، لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس، بين فريق الحبتور وفريق ديزرت بالم.