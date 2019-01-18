قيرغيزستان الناجي الوحيد بقائمة الوافدين الجدد في آسيا

المصدر: جوني جبور - دبي

بات منتخب قيرغيزستان الناجي الوحيد ضمن ثلاثة منتخبات سجلت في بطولة كأس آسيا الإمارات 2019 ظهورها الأول تاريخياً، بعد أن تمكن منتخب «الصقور البيضاء» أول من أمس من ضمان مقعدٍ له ضمن قائمة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في مجموعاتها، والمؤهل لثمن نهائي البطولة المقامة حالياً وتمتد حتى الأول من فبراير، وذلك عقب الانتصار المستحق لقيرغيزستان على الفلبين «3-1» في المباراة التي جمعتهما لحساب ختام مباريات المجموعة الثالثة.

واستفادت منتخبات قيرغيزستان والفلبين واليمن من قرار الاتحاد القاري برفع أعداد المنتخبات في بطولة كأس آسيا إلى 24 منتخباً، وذلك بعد أن نجحت في حجز مقعدٍ لها ضمن التصفيات المؤهلة، لتسجل في «الإمارات» الظهور الأول تاريخياً لها في بطولات آسيا، إلا أن خسارة الفلبين أول من أمس والتي تزامنت مع خسارة لليمن أمام فيتنام بثنائية نظيفة في مباراتهما لحساب ختام المجموعة الرابعة، أدت إلى أن يحمل منتخب «الصقور البيضاء» لقب الناجي الوحيد ضمن قائمة الوافدين الجدد الذي ينجح في العبور إلى الدور الثمن نهائي.

وقضى نظام البطولة الآسيوية وفي ظل تواجد 24 منتخباً بتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة، بجانب أفضل أربعة منتخبات تنهي دور المجموعات في المركز الثالث، لتستفيد قيرغيزستان من لائحة النظم الجديدة للبطولة القارية، وينجح في بلوغ الدور الثمن نهائي وضرب موعدٍ الاثنين المقبل مع صاحب الضيافة المنتخب الإماراتي الذي تصدر مجموعته الأولى.

ولم تكن مهمة منتخب قيرغيزستان سهلة في التأهل في ظل اللعب في مجموعة ضمت بجواره منتخبات بحجم كوريا الجنوبية والصين والفلبين، إلا أن منتخب «الصقور البيضاء» كان جديراً بتأهله، بعد أن أحرج منتخب الصين في المباراة الافتتاحية لمنافسات المجموعة في مباراة بادر خلالها لاعبو قيرغيزستان لافتتاح التسجيل قبل أن يؤدي خطأ لحارس مرماه بافل ماتيش في منح «التنين الصيني» التعادل، ولتذهب المباراة في نهايتها بفوزٍ صيني بثلاثة أهداف لهدفين، قبل أن يتلقى منتخب قيرغيزستان خسارته الثانية على يد كوريا الجنوبية بهدف دون رد، لتذهب فرصة التأهل الأخيرة مواجهة الفلبين والتي شهدت سطوع نجم قيرغيزستان فيتالي لوكس بتسجيله الهاتريك الذي كان كفيلاً بمنح منتخبه الفوز وثلاث نقاط ثمينة لخطف المركز الثالث.

وعلى الطرف الآخر، لم ترتق مشاركة المنتخبين الفلبيني واليمني إلى مستوى طموحات جماهيرهما، بعد أن أنهيا مبارياتهما في دوري المجموعات برصيد صفر نقطة، عقب خسارة الفلبين أمام كوريا الجنوبية «0-1»، واتبعتها بالخسارة أمام الصين «0-3»، مقارنة بتجرع اليمنيين في مبارياتهم لحساب المجموعة الرابعة ثلاث هزائم ثقيلة بداية مع إيران «0-5»، وصولاً للخسارة أمام العراق «0-3»، وانتهاءٍ بالهزيمة أول من أمس أمام فيتنام «0-2».

مسيرة الوافدين الجدد في سطور

1ـ قيرغيزستان المنتخب الوحيد الذي نجح في الفوز.

2ـ سجل لاعبو قيرغيزستان أربعة أهداف وتلقت شباكهم العدد ذاته.

3ـ فشل منتخبا اليمن والفلبين في حصد أي نقطة.

4ـ سجل منتخب الفلبين هدفاً يتيماً في البطولة جاء عبر لاعبهم

ستيفان شروك.

5ـ فشل منتخب اليمن في تسجيل أي هدف خلال البطولة.

6ـ تلقت شباك الفلبين سبعة أهداف مقابل 10 أهداف تلقتها

الشباك اليمنية.