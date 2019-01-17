«التنين الذهبي» يتذوق طعم الانتصار الأول

المصدر: معاذ كمبال - العين

حقق المنتخب الفيتنامي أول انتصار له في النسخة الحالية من نهائيات كأس آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره اليمني بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين ضمن الجولة الأخيرة لمرحلة المجموعات لحساب المجموعة الرابعة، وهو الفوز الذي قد يمهد لـ«التنين الذهبي» فرصة التأهل لدور الـ16، في حال تعادلت كوريا الشمالية مع لبنان وعمان أمام تركمانستان اليوم.

وافتتحت فيتنام التسجيل في الدقيقة 39 بواسطة نغوين كوانغ هاي من كرة ثابتة، وأضاف نغوك هاي كي الهدف الثاني في الدقيقة 65 من ركلة جزاء.

وكان التهديد الأول في المباراة من جانب المنتخب اليمني، بعد أن نفذ المهاجم أحمد السرور مخالفة بطريقة عرضية داخل منطقة الجزاء لم يستطع حارس فيتنام كيو ناغو السيطرة عليها ليبعدها من بعده خط الدفاع من أمام لاعب اليمن مدير الراضي.

وافتتح لاعبو فيتنام التسجيل في الدقيقة 39 بواسطة نغوين كوانغ هاي من ركلة ثابتة خارج حدود منطقة الجزاء، بعد تسديدة رائعة استقرت على يسار الحارس اليمني سالم جمال، الذي عجز عن التعامل معها بطريقة صحيحة لتستقر في الشباك.

وشهد الشوط الثاني سيطرة تامة من الجانب الفيتنامي الذي استطاع أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 65 بواسطة نغوك هاي كي من علامة الجزاء، بعد أن احتسب الحكم العماني أحمد الكاف ركلة جزاء لمصلحة «التنين الذهبي» بعد مخالفة ارتكبها عبدالعزيز الجماعي داخل منطقة الجزاء مع فان فان دوك، واستمرت السيطرة لمصلحة المنتخب الفيتنامي بعد الهدف حتى أطلق الحكم صافرة النهاية.