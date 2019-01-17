موعدنا مع قيرغيزستان

المصدر: أحمد طارق - دبي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس، أن المنتخب الوطني سيواجه منتخب قيرغيزستان في دور الـ 16 لبطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، الإثنين المقبل، على استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وذلك بعد فوز قيرغيزستان على الفلبين 3-1، ليصبح ثاني المنتخبات التي تتأهل من بوابة أفضل أربعة ثوالث، بعد البحرين الذي تأهل عن المجموعة الأولى.

وتحددت حتى الآن مباراتان في دور الـ 16، تجمعان تايلاند مع الصين في 20 الجاري على استاد هزاع بن زايد في العين، إلى جانب مباراة المنتخب الوطني مع قيرغيزستان.

من جهته، ركّز مدرب المنتخب الوطني، الإيطالي ألبيرتو زاكيروني خلال تدريبات الأبيض، أمس، في معسكره المغلق بجزيرة السعديات في أبوظبي، على علاج السلبيات التي وقع فيها المنتخب في دور المجموعات، والذي أنهاه متصدراً لمجموعته الأولى برصيد خمس نقاط من فوز على الهند 2-صفر، وتعادلين مع البحرين 1-1، وتايلاند 1-1.

وعاد اللاعبون إلى التمارين على ملاعب جامعة نيويورك، بعد أن كان زاكيروني قد منحهم راحة قصيرة لمدة 24 ساعة، وسمح لهم بالخروج من المعسكر عقب المباراة الماضية أمام تايلاند لزيارة أسرهم وذويهم والعودة للمعسكر، وستتواصل تحضيرات المنتخب بصورة يومية حتى موعد لقاء قيرغيزستان.

وذكر اتحاد الكرة في بيان، أمس، أن «أروقة المعسكر تسودها أجواء مثالية، يغلب عليها الحماس والتفاؤل خصوصاً بعد أن نجح الأبيض في التأهل إلى المرحلة الثانية من البطولة، وتمكن من المحافظة على الصدارة دون أن يتذوق طعم الخسارة في المباريات الثلاث، ويبدو نجوم الأبيض في وضع بدني جيد وروح معنوية عالية تبشر بمواصلة تميزه في هذه البطولة».

يذكر أن طوقاً من السرية تفرضه إدارة المنتخب الوطني على تدريبات الأبيض أمام الإعلاميين والجمهور.

من جهته، قال لاعب الوسط ماجد حسن: «ندرك أن الجماهير تنتظر منا تحقيق إنجاز جديد للكرة الإماراتية، وسنكون حريصين على تلبيتها، وأرى أن مباراة الدور ثمن النهائي هي الطريق الوحيد الذي سيمنح المنتخب بطاقة التأهل، واللقاء فرصة لتأكيد علو كعب كرة القدم الإماراتية على المستوى الآسيوي، لذا نطالب الجمهور بالوقفة الجماهيرية القوية خلف المنتخب في كل المباريات القادمة».

بدوره، أكد مشرف المنتخب الدكتور حسن سهيل، أن «المرحلة المقبلة تتطلب مزيداً من التكاتف والوقوف خلف الأبيض حتى يحقق المنتخب التطلعات بالتأهل إلى مرحلة ربع النهائي».