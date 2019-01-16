فتح باب التسجيل لتصفيات «قدم الصالات» والطائرة بدورة ند الشبا الرياضية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«دورة ند الشبا الرياضية» عن فتح باب التسجيل، للفرق الراغبة بالمشاركة في تصفيات كرة قدم الصالات والكرة الطائرة، للنسخة السابعة من الدورة، التي ستقام خلال شهر رمضان المبارك المقبل، بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتعد الحدث الأكبر من نوعه من حيث قيمة الجوائز ومستوى المنافسات في مختلف الرياضات.

وتبدأ فترة التسجيل لتصفيات كرة قدم الصالات والكرة الطائرة اليوم، وينتهي تسجيل الفرق يوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، وسيكون آخر موعد لتسجيل اللاعبين يوم الثلاثاء 12 فبراير 2019، على أن تنطلق التصفيات يوم الثلاثاء 26 فبراير 2019، وتقام منافساتها في صالة المنارة الرياضية، فيما تنطلق تصفيات الكرة الطائرة يوم الإثنين 4 مارس 2019، في صالة المجمع الرياضي بند الشبا.

وتنص شروط التسجيل في تصفيات كرة قدم الصالات على أن يقوم إداري كل فريق يرغب في المشاركة بإنشاء حساب خاص بالفريق، عبر الموقع الإلكتروني للدورة www.nasst.ae، في رياضة كرة قدم الصالات واختيار اسم للفريق، وفي حال الرغبة بالمشاركة باسم دائرة أو شركة، يجب عليه تقديم ما يفيد بموافقة المؤسسة على مشاركة الفريق، وحددت اللجنة المنظمة وسائل للتواصل مع اللجنة الفنية للبطولة، وذلك عبر البريد الإلكتروني للجنة، وهو: nasfutsal@dubaisc.ae.

وتضمنت اللائحة الفنية لتصفيات الكرة الطائرة، التي ستقام منافساتها بصالة المجمع الرياضي بند الشبا، قيام إداري الفريق بإنشاء حساب خاص بالفريق عبر الموقع الإلكتروني للدورة www.nasst.ae، واختيار اسم للفريق، وفي حال الرغبة بالمشاركة باسم مؤسسة أو دائرة أو شركة، يجب عليه تقديم ما يفيد بموافقة الإدارة المعنية على مشاركة الفريق.

كما حددت اللجنة المنظمة عنواناً للتواصل مع اللجنة الفنية لبطولة الكرة الطائرة، وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي: nasvolleyball@dubaisc.ae.

وأكدت اللائحة التزام كل فريق بتسجيل 14 لاعباً كحد أقصى، وسبعة لاعبين كحد أدنى، والسماح بتسجيل اللاعبين المواطنين، وحاملي جواز سفر الدولة، واللاعبين من أبناء المواطنات، واللاعبين حاملي جوازات سفر جزر القمر من المقيمين في الدولة، واللاعبين من مواليد الدولة ومن المقيمين وفق التعميم الذي تصدره اللجنة المنظمة، وتسجيل أربعة لاعبين مسجلين في اتحاد الإمارات للكرة الطائرة خلال البطولة، وكذلك تسجيل لاعبين غير مسجلين أو لم يتم التجديد لهم في اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، اعتباراً من الموسم الرياضي 2018 – 2019.

ويمكن تسجيل اللاعبين من عمر 18 سنة فما فوق، أي من مواليد 1999 فما قبل، على أن يقوم إداري الفريق بتسجيل اللاعبين، عن طريق الحساب المنشأ للفريق.

16 لاعباً لفريق الصالات

يلتزم الفريق المشارك بتسجيل 16 لاعباً كحد أقصى، و 12 لاعباً كحد أدنى، من بينهم ثلاثة حراس مرمى، ويسمح بتسجيل اللاعبين المواطنين، وحاملي جواز سفر الدولة، واللاعبين من أبناء المواطنات، واللاعبين حاملي جوازات جزر القمر من المقيمين في الدولة، ولاعبين اثنين من مواليد الدولة، ولاعبين اثنين من المقيمين بالدولة، وفق التعميم الذي تصدره اللجنة المنظمة، بالإضافة إلى تسجيل أربعة لاعبين مسجلين في اتحاد الإمارات لكرة القدم خلال البطولة، وأن يوجد بحد أقصى ثلاثة لاعبين في الملعب للمشاركة الفعلية في المباراة من بين الأربعة لاعبين المسجلين، على أن يكون بقية اللاعبين من غير المسجلين في كرة القدم أو كرة قدم الصالات أو كرة القدم الشاطئية خلال المواسم الثلاثة الأخيرة.