أمواج البحرين تسحب الهند خارج آسيا

المصدر: منصور السندي - الشارقة

حجز المنتخب البحريني مقعده في الدور الثاني لكأس آسيا «الإمارات 2019» كأفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث، بفوزه على الهند بهدف دون مقابل، سجله اللاعب جمال راشد من ركلة جزاء «89» خلال المواجهة التي جمعتهما أمس، على استاد نادي الشارقة في الجولة الأخيرة لمباريات المجموعة الأولى في ختام دور المجموعات، بعد مباراة جماهيرية مثيرة، ورفع البحرين رصيده الى أربع نقاط، فيما ودع المنتخب الهندي المنافسة بعدما بقي عند ثلاث نقاط.

وشهدت المباراة حضوراً جماهيرياً كبيراً بلغ 11417، وحظي المنتخب الهندي بمساندة كبيرة من الجماهير الهندية التي وجدت بكثافة في المدرجات وشكلت وجودها لوحة رائعة في الملعب واحتفل الجمهور البحريني بصعود منتخبه للدور الثاني.

وانتهى الشوط الأول الذي اتسم بالقوة والإثارة من جانب الطرفين، بالتعادل دون أهداف وسجل البحرين هدف الفوز من ركلة جزاء في الوقت القاتل تسبب فيها بروناي هالدر.

وبادر المنتخب الهندي الذي كان الأفضل في الشوط الأول بالهجوم وهدد مرمى حارس البحرين سيد شبر بأكثر من تسديدة خطرة، وشكلت تحركات قائد المنتخب الهندي سونيل شيتري ومحمد عشقي خطورة كبيرة على مرمى البحرين، لكنها افتقدت الى اللمسة الأخيرة من جانب الهنود، في حين اعتمد المنتخب البحريني على الهجمات المرتدة بقيادة محمد الرميحي وسيد ضياء، وأهدر اللاعب الهندي هالي شعران نارزاري فرصة هدف محقق من هجمة منظمة «22»، وسدد شيتري كرة خطرة تصدى لها الحارس سيد شبر في اللحظة المناسبة. وأجرى منتخب الهند تبديلاً اضطرارياً في بداية المباراة بدخول سلام رانجان بديلاً لأنس اديو ثوديكا.

وبدا المنتخب البحريني الأفضل في الشوط الثاني وسيطر على مجريات اللعب في أعقاب التبديلات التي أجراها المدرب بخروج محمد الرميحي ودخول عبدالله يوسف، من أجل زيادة الفاعلية الهجومية في اعقاب تفوق المنتخب الهندي في الشوط الأول. وأنقذ حارس مرمى الهند مرماه من هدف محقق من تسديدة قوية للاعب البحرين جمال راشد «62».

وعلى الرغم من أنه بدا الأفضل في المباراة فإن المنتخب الهندي لم يستثمر تفوقه وأهدر فرصاً عدة، وقاد منتخب البحرين محاولات عدة على جبهة المنتخب الهندي لكنها باءت بالفشل.

وسجل اللاعب جمال راشد هدف المباراة الثمين للبحرين من ركلة جزاء «89».

• البحرين يتأهل ثالثاً عن المجموعة الأولى ويرافق الإمارات وتايلاند.

• 11417 متفرجاً حضروا مباراة المنتخبين البحريني والهندي في استاد نادي الشارقة.