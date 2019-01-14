الإمارات تتعادل مع تايلاند وتتصدر المجموعة الأولى في كأس آسيا 2019

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تعادل المنتخب الوطني مع منتخب تايلاند بهدف لكلاً منهما في ثالث مباريات المنتخبين ضمن منافسات المجموعة الأولى ليحصد الأبيض نقطة تضاف إلى رصيده السابق ويصبح 5 نقاط في صدارة المجموعة الآسيوية الأولى بعدما استفاد من فوز البحرين على الهند بهدف دون مقابل ليحل المنتخب البحريني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط بينما جاء منتخب تايلاند في المركز الثاني برصيد 4 نقاط أيضاً، بينما يودع منتخب الهند البطولة بعدما حل في المركز الرابع برصيد 3 نقاط.

ونجح الإمارات في التقدم بهدف مبكر عن طريق علي مبخوت، وكان الأخطر قبل أن ينجح منتخب تايلاند في احراز هدف التعادل بالدقيقة 42 ليضمن مكاناً له في دور الـ16 من البطولة، ورغم المحاولات الإماراتية في الشوط الثاني إلا أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب.