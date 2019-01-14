بث مباشر مباراة الإمارات وتايلاند في كأس آسيا 2019

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يخوض المنتخب الوطني مباراته الثالثة في كأس آسيا 2019 أمام منتخب تايلاند في ثالث جولات المجموعة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى من البطولة والتي يتصدرها الأبيض برصيد أربع نقاط مقابل ثلاثة نقاط لمنتخب تايلاند ويسعى المنتخب الوطني إلى الفوز من أجل حسم الصدارة لصالحه، وننقل لكم بثاً مباشراً للمباراة وأهم ما جاء فيها تالياً.

الإمارات يتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 7 عن طريق الهداف علي مبخوت

سيطرة إماراتية على أول 15 دقيقة من المباراة أمام منتخب تايلاند

منتخب تايلاند يسعى للوصول إلى منطقة جزاء الإمارات في محاولة لإدراك هدف التعادل.

اسماعيل أحمد ينقذ كرة خطرة من أمام مهاجمي تايلاند ق 36

اسماعيل الحمادي يراوغ ويسدد قوية في يد الحارس ق 37

هجمة خطرة للإمارات في الدقيقة 39 ما بين خلفان مبارك واسماعيل الحمادي

تايلاند تحرز هدف التعادل في الدقيقة 42 من خطأ دفاعي للاعبي الإمارات أمام حارس مرماهم خالد عيسى

علي مبخوت يسدد قوية أعلى العارضة في الدقيقة 45

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب

المنتخب الوطني حاول في نهاية الشوط الوصول إلى مرمى تايلاند ولكن دون نتيجة لتستمر علامات الاستفام على الأداء الهجومي للأبيض

المدرب الإيطالي اعتماد على لاعبين فقط في الارتكاز وهما ماجد حسن وعلي سالمين بعدما كان قد اعتمد في المباراتين الماضيتين على خميس اسماعيل وعامر عبد الرحمن

محمد عبد الرحمن يشترك في بداية الشوط الثاني بديلاً لبندر الاحبابي

هجمة خطرة للإمارات في اول دقيقة من الشوط الثاني وتسديدة وية من علي مبخوت تخرج إلى ركنية

تايلاند تعتمد على الضغط المتقدم على لاعبي الإمارات الأكثر اتزانا ولكن بدون خطورة حقيقية

أحمد خليل يشترك بديلا للاعب اسماعيل الحمادي في أخر 16 دقيقة

أحمد خليل يسدد كرة قوية في الدقيقة 80 تمر أعلى العارضة

نهاية المباراة بالتعادل الايجابي بهدف لكل منتخب وتصدر الإمارات للمجموعة الأولى