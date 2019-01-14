تعرف إلى موعد مباراة سورية الفاصلة في كأس آسيا 2019

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يخوض منتخب سورية مباراة هامة وفاصلة يتمسك من خلالها بأمل التأهل إلى دوري الـ16 في كأس آسيا 2019 رغماً من صعوبة موقفه بعد أن تعادل في أول مباراة أمام فلسطين وخسر المباراة الثانية أمام الأردن، وسيكون الموعد الان مع مواجهة حامل اللقب منتخب أستراليا الباحث هو الأخر عن الفوز بعد أن تعرض لخسارة مفاجئة في أول مباراة له أمام منتخب الأردن.

وسيكون موعد المباراة يوم غداً الثلاثاء الساعة 5:30 عصراً في استاد خليفة بن زايد في العين، وهو نفس الموعد الذي سيقام فيه مباراة الأردن وفلسطين ولكن في استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة في أبوظبي، وسيبحث مهاجمي المنتخب السوري عمر السومه وعمر خربين، مصالحة جماهيرهم بعد أن كانوا قد أعلنوا أن المنتخب السوري حضر إلى الإمارات للمنافسة على اللقب.