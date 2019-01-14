بطولة شطرنج المؤسسات الحكومية تنطلق اليوم بالشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق مساء اليوم فعاليات البطولة السابعة للشطرنج للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج.

ويشارك في البطولة أكثر من 50 لاعباً ولاعبة يمثلون الدوائر الحكومية بالشارقة، ومنها جمعية الشارقة التعاونية وهيئة كهرباء ومياه الشارقة ودائرة الأشغال العامة وهيئة مطار الشارقة ودائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف، ودائرة الثقافة والإعلام والقيادة العامة لشرطة الشارقة وبلدية مدينة الشارقة ودائرة التخطيط والمساحة، ومنطقة الشارقة التعليمية ومعهد الشارقة للتراث ومصرف الشارقة الإسلامي.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، الدكتور طارق سلطان بن خادم، أن ما حققته البطولة من نجاحات، في النسخ السابقة، عملت على جذب العديد من اللاعبين من كل المؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أن البطولة تهدف لزيادة التواصل والتقارب بين موظفي الشارقة في أجواء تنافسية متنوعة.