الشارقة.. زيادة الرواتب تشمل الجميع

أكد رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، عبدالله إبراهيم الزعابي، لـ«الخط المباشر»، أن زيادة الرواتب تشمل الجميع، وذلك بعد رفع مستوى العيش الكريم في إمارة الشارقة.

وأوضح الزعابي أن رفع مستوى العيش الكريم يشمل 3270 من موظفي حكومة الشارقة من «الدرجات العليا»، بتكلفة سنوية تزيد على 160 مليون درهم، إلى جانب 1470 من المتقاعدين من حكومة الشارقة، بتكلفة سنوية تزيد على 37 مليون درهم، وتعديل رواتب أنظمة كل من «الوظائف العامة، ووظائف المهندسين، ووظائف الأطباء والبيطريين، ووظائف الأطباء والصيادلة وفنيي الطب».

وأضاف، أن رفع مستوى العيش الكريم يشمل أيضاً 1473 من الفئات المستفيدة من دائرة الخدمات الاجتماعية، بإضافة 3375 درهماً لكل مستفيد.