«نيرفانا للسفر والسياحة» ترعى الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقعت أمس اتفاقية بين الأولمبياد الخاص الإماراتي، وشركة نيرفانا للسفر والسياحة، لرعاية بطولة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص 2019، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة نيرفانا للسفر والسياحة، علاء العلي، والرئيس التنفيذي للعمليات في الأولمبياد الخاص بدورة الألعاب العالمية، راشد عبدالله، وتنص هذه الاتفاقية على تعيين شركة نيرفانا راعياً رسمياً للبطولة العالمية.

وأكد راشد عبدالله أهمية هذه الاتفاقية في دعم جهود أبوظبي لاستضافة الدورة المقبلة من الألعاب الأولمبية للأولمبياد الخاص لعام 2019.

وذكر أن «أبوظبي هي المدينة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستضيف هذا النوع من الأحداث الأولمبية الخاصة، لذلك لابد من تظافر الجهود لانجاح هذه البطولة، وتكريس أبوظبي عاصمةً عالمية لهذا النوع من الرياضات».

وقال راشد عبدالله، إن توقيع الاتفاقية يشكل مثالاً على الدور المهم الذي يقوم به القطاع الخاص في الإمارات، في سبيل ترسيخ التعاون، وتقديم الدعم اللازم، وضمان تحقيق الأهداف المنشودة من تنظيم دورة الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص، عن طريق تقديم المساعدة اللازمة والضرورية لإنجاح الحدث وإخراجه بأفضل صورة.