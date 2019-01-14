منتخب قطر يبلغ الدور الثاني.. وموقف الكوري الشمالي يتأزم

المصدر: معاذ كمبال - العين

تأهل المنتخب القطري إلى دور الـ16 لنهائيات كأس آسيا 2019 بعد فوزه على منافسه منتخب كوريا الشمالية بسداسية نظيفة، أمس، على استاد خليفة بن زايد بمدينة العين ضمن الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة، في مباراة لم يجد فيها «العنابي» أي صعوبة لتحقيق الفوز والوصول للنقطة السادسة ليلتحق بذلك بركب المتأهلين رسمياً إلى الدور الثاني. وسجل لقطر المعز علي «سوبرهاتريك» على مدار شوطي المباراة في الدقائق 9، 11، 55، 60، فيما أحرز خوخي بوعلام الهدف الثالث في الدقيقة 43 وعبدالكريم حسن الهدف السادس في الدقيقة 68. وكان المنتخب القطري، الطرف الأفضل على مدار شوطي المباراة وتمكن من التسجيل على امتداد زمن المباراة، بفضل انتشار لاعبيه في أرضية الملعب، واستغلالهم لضعف خط دفاع المنتخب الكوري الشمالي، واستثمار الفرص التي حصلوا عليها، وسجلوا أهدافاً من جمل تكتيكية مكنتهم من حسم اللقاء لصالحهم منذ الشوط الأول.

في المقابل، لم يقدم لاعبو المنتخب الكوري الشمالي ردة الفعل المتوقعة منهم خلال اللقاء بعد أن كانوا قد خسروا في المباراة الافتتاحية أمام المنتخب السعودي برباعية نظيفة ودخلوا مواجهة قطر برغبة التعويض، فيما أشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب منتخب كوريا غوان جونغ في الوقت المحتسب بدل الضائع.

وظهرت خطورة «الحصان المجنح» فقط في الكرات العكسية التي استطاع لاعبوه الوصول إليها نظراً لطول قامة لاعبيه وقدرتهم في الضربات الرأسية، لكنها مع خطورتها المتكررة على مرمى حارس المنتخب العنابي لم تسفر عن وصولهم لشباك الحارس سعد الشيب. وتقام الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخميس المقبل عندما تواجه السعودية قطر على استاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي في مباراة تحديد صاحب المركز الأول في المجموعة، فيما يلعب المنتخب اللبناني أمام نظيره الكوري الشمالي على استاد نادي الشارقة في لقاء يدخله الطرفان بدافع الفوز للمنافسة في إحدى بطاقات التأهل عبر بوابة أفضل الثوالث.