منتخب إيران يتأهل بثنائية فيتنام

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

تأهل المنتخب الإيراني إلى دور الـ16 لمنافسات بطولة كأس الأمم الآسيوية 17، بعد تغلبه على نظيره الفيتنامي بهدفين دون رد في المباراة التي جرت أمس، على استاد آل نهيان بنادي الوحدة بالعاصمة أبوظبي، ضمن منافسات المجموعة الثانية.

انتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإيراني بهدف واحد دون رد، أحرزه قلب الهجوم سردار أزمون في الدقيقة 38 بضربة رأس رائعة إثر عرضية متقنة من سامان قدوس، وفي الشوط الثاني أضاف سردار أزمون أيضاً الهدف الثاني له ولمنتخب إيران في الدقيقة 69 وبمهارة فردية أيضاً، بعد أن نجح في التخلص من دفاع فيتنام وسدد الكرة أرضية زاحفة على يسار حارس المرمى، ليصل إلى هدفه الثالث ويتصدر قائمة هدافي البطولة حتى مباريات أمس.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد المنتخب الإيراني إلى ست نقاط، وتصدر المجموعة الثانية، وضمن تأهله إلى دور الـ16 بغض النظر عن نتيجة مباراته الثالثة والأخيرة أمام نظيره العراقي يوم الأربعاء 16 يناير الجاري على استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي، فيما ظل المنتخب الفلبيني في المركز الأخير بلا رصيد من النقاط، بعد أن نال الخسارة الثانية على التوالي بعد خسارته في المباراة الأولى أمم العراق بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لكنه يحتفظ ببصيص من الأمل في التأهل لدور الـ16، إذا نجح في الفوز في المباراة الثالثة والأخيرة على منتخب اليمن يوم الأربعاء 16 يناير على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين كأحد أفضل ثوالث المجموعات الست إذا جاءت النتائج في مصلحته.

وجاءت المباراة جيدة المستوى وسيطر المنتخب الإيراني على معظم فتراتها، بفضل فارق المهارات العالية والخبرة الكبيرة لمصلحة لاعبيه والقوة الجسمانية التي حسمت الثنائيات في الكرات المشتركة، بالإضافة إلى الأسلوب التكتيكي المتوازن للفريق، والذي ركز على الهجوم من العمق والأطراف مع الحذر الشديد من هجمات فريق فيتنام الذي يتميز بالسرعة في نقل الكرة، ونجح المنتخب الإيراني في أسلوبه معظم أوقات المباراة، وحقق هدفه منها بالفوز والتأهل لدور الـ16.