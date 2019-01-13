اتفاقية شراكة بين «ألعاب أبوظبي العالمية» ولجنة دوري المحترفين

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أبرمت اللجنة المنظمة للأولمبياد الخاص (الألعاب العالمية أبوظبي 2019) اتفاقية شراكة استراتيجية مع لجنة دوري المحترفين الإماراتي، ليصبح الأخير شريكاً إعلامياً رسمياً للحدث الذي ينطلق في شهر مارس المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتضمنت اتفاقية التعاون مجموعة من الأطر التي تم تحديدها كمجالات للتعاون في سبيل دعم الألعاب العالمية، حيث نص أحد بنودها على أن تقوم لجنة دوري المحترفين الإماراتي بعرض مقتطفات من الأولمبياد الخاص (الألعاب العالمية أبوظبي 2019) على الشاشات العملاقة الموجودة داخل الملاعب، وقبل انطلاق صافرة بداية المباريات في دوري الخليج العربي، ما يعزز التوعية والمعرفة للجماهير الغفيرة والفرق والأندية الكروية بالأولمبياد الخاص، ورسالته السامية الهادفة إلى تعزيز اندماج أصحاب الهمم في المجتمع، وبمختلف مناحي الحياة.

وأكد المدير العام للجنة المنظمة للأولمبياد الخاص (الألعاب العالمية أبوظبي 2019)، خلفان المزروعي: «ستكون نسخة العام من الألعاب العالمية الحدث الأكبر والأكثر إلهاماً على الإطلاق، الذي تستضيفه دولة الإمارات على أرضها وضمن جماهيرها. لذا تتمثل رسالتنا من خلال هذه الاستضافة بنشر مبادئ حركة الأولمبياد الخاص من التكاتف والتضامن والتسامح على أوسع نطاق ممكن، لتترسخ تلك القيم داخل مجتمعنا، ولفترة طويلة يصل صداها إلى أجيالنا المقبلة». من جانبه، قال المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين، وليد الحوسني: «سعينا لتوقيع هذه الاتفاقية تماشياً مع خطتنا الاستراتيجية 2017-2020 التي تركز على تفعيل الشراكات الاستراتيجية مع مختلف مكونات المجتمع، ودعم المحافل الرياضية التي تستضيفها الدولة، وإيماناً منا بأهمية هذا الحدث العالمي والإنساني الذي تستضيفه دولة الإمارات في مارس 2019».