حمد المزروعي: وفرنا كل التسهيلات للجمهور والإعلاميين وفق معايير «الآسيوي»

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد مدير مجموعة دبي، حمد المزروعي، أنهم قاموا بتوفير وتقديم كل التسهيلات اللازمة وفقاً للمعايير التي حددها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، سواء بالنسبة للجمهور أو المنتخبات المشاركة والضيوف والصحافيين، وممثلي وسائل الإعلام، مشدداً على أنهم يحرصون على الوقوف على كل كبيرة وصغيرة باستمرار، مؤكداً أنه لم تواجههم أي عقبات، ولم تكن هناك أي مشكلات، سواء المتعلقة بعملية انسياب دخول الجماهير للمباريات المختلفة، أو توفير كل سبل الراحة والرفاهية للصحافيين.

وقال حمد المزروعي لـ«الإمارات اليوم»، منذ أن تم اعتماد ملعبي راشد وآل مكتوم، ضمن الملاعب التي تستضيف مباريات كأس آسيا تم التوجيه بتوفير سبل الراحة لجميع المشاركين في الملاعب، حيث تم الإعلان عن الاستضافة في كل من الملعبين، وقد تمت تهيئة استاد راشد برفع السعة الاستيعابية الخاصة به إلى 12 ألف مشجع، فيما تمت إعادة بناء ملعب جديد في استاد آل مكتوم في نادي النصر، بسعة استيعابية تبلغ 15 ألف مشجع، وفقاً للمعايير العالمية في هذا الخصوص، وكل ذلك من أجل توفير كل سبل الراحة وتقديم كل التسهيلات للمشاركين في هذا الحدث الآسيوي الكبير الذي تستضيفه الدولة، والعمل على إنجاحه بالشكل المطلوب، حتى يخرج في أبهى صورة ممكنة. وشدد حمد المزروعي على أهمية تعاون الجميع وتكامل الأدوار، مشيداً بالدور الكبير الذي تقوم به وسائل الإعلام المختلفة في تغطية هذا الحدث وإبرازه بالصورة المطلوبة من الجوانب كافة.

وأضاف مدير مجموعة دبي: نحن موجودون لخدمة الجميع، وتقديم كل التسهيلات اللازمة لضيوف الإمارات في البطولة الآسيوية، وهدفنا جميعاً هو نجاح استضافة دولتنا الحبيبة الإمارات لهذا الحدث الكبير.

تمت إعادة بناء ملعب جديد في استاد آل مكتوم في نادي النصر بدبي، بطاقة استيعابية تبلغ 15 ألف مشجع، وفقاً للمعايير العالمية.