عبدالله حسن.. المواطن الوحيد في اللجنة الفنية لتحليل كأس آسيا

المصدر: معاذ كمبال - العين

يجلس رئيس قسم التدريب بالإدارة الفنية باتحاد الكرة والمحاضر بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عبدالله حسن، في أعلى نقطة في استاد خليفة بن زايد حتى يكون مطلعاً على كل زوايا الملعب من أجل رصد وتحليل أداء المنتخبات الـ24 المشاركة في نهائيات كأس آسيا 2019، وهو العمل الذي كلفه به الاتحاد الآسيوي نظير جهوده المستمرة في التطوير.

ويُعد عبدالله حسن المواطن الوحيد في لجنة الدراسات الفنية لتحليل مباريات البطولة من الجانب الفني، والتي تضم ثمانية أعضاء من مختلف الجنسيات، وتشرف على تحليل كل مباريات البطولة للوقوف على نقاط القوة والضعف في المنتخبات، من أجل وضعها كبيانات لدى لجنة التطوير بالاتحاد الآسيوي للاستفادة منها في المستقبل في العملية التطويرية للكرة الآسيوية.

ويبدأ عمل المحاضر بالاتحاد الآسيوي مبكراً بتقسيم الملعب مع زملائه في اللجنة، والاطلاع على بيانات تشكيلية المنتخبين ورصد طريقة اللعب لدى طرفي اللقاء وتحركات اللاعبين في أرضية الملاعب، وتدخلات المدرب بالتبديلات التي يجريها أو تغيير طريقة اللعب داخل الميدان بجانب تحليل طريقة تسجيل الأهداف.

ولا ينتهي العمل لدى لجنة الدراسات الفنية لتحليل مباريات البطولة بنهاية المباراة، بل يتواصل لما بعد ذلك بجمع المعلومات من بقية أفراد اللجنة ووضعها في ملف واحد، على أن تعود اللجنة في وقت لاحق لمراجعته بصورته النهائية.

- عبدالله حسن يترأس قسم التدريب بالإدارة

الفنية في اتحاد الكرة، وهو محاضر بالاتحاد

الآسيوي لكرة القدم.