مشجع على كرسي متحرك يقود الجمهور العُماني

المصدر: منصور السندي - الشارقة

لم تمنع الإعاقة المشجع العُماني أيمن محمد سالم المقبالي، من قيادة الجمهور العُماني في مدرجات كأس أمم آسيا «الإمارات 2019»، رغم أنه من أصحاب الهمم ويجلس على كرسي متحرك، وقال المقبالي لـ«الإمارات اليوم»: «أهوى التشجيع منذ أكثر من 20 عاماً، ونستخدم كمشجعين العديد من الوسائل والأهازيج العُمانية أشهرها (السيفين والخنجر العُماني)».

ورشح المقبالي - الذي يعمل عضواً في مجلس جماهير نادي صحار، وعضو رابطة نادي صحار - منتخبي السعودية واليابان للفوز بلقب البطولة، مشيراً إلى أن أجواء البطولة إيجابية والتنظيم رائع جداً.

وحضر الجمهور العُماني بكثافة خلال مباراة المنتخب العُماني أمام أوزباكستان، أول من أمس، على استاد نادي الشارقة التي انتهت بفوز منتخب أوزباكستان 2-1 ضمن مباريات المجموعة الأولى، إذ حضر المشجع أيمن المقبالي مبكراً إلى الملعب وبصحبته العديد من المشجعين جاءوا من عُمان لمساندة المنتبخب العُماني ودعمه بقوة في البطولة.

وأضاف: «أتمنى رؤية الإمارات وهي تنظم أكبر البطولات القارية والعالمية، نظراً إلى قدرتها الكبيرة على التنظيم، وشاهدت قبل فترة قصيرة نجاحها الكبير في تنظيم كأس العالم للأندية في أبوظبي للمرة الرابعة».

وأوضح المقبالي: «منذ صغري وأنا شغوف بالرياضة وكرة القدم وأحضر دائماً المباريات، ولم أواجه أي صعوبات في التنقل والتشجيع، كون اتحاد كرة القدم العُماني وفّر لي كل احتياجاتي من سكن وتذاكر وحوافز، ولهم الشكر على هذا الدعم الكبير».

وتابع: «تنظيم الإمارات لكأس آسيا للمرة الثانية في تاريخها، بعدما نظمت البطولة للمرة الأولى في عام 1996، جاء في وقته المناسب، فقد كنا كمشجعين وجمهور شغوفين بكرة القدم وبحاجة إلى مثل هذه الأجواء الإيجابية، التي تبث الفرح والسعادة في نفوس المشجعين، الذين جاءوا إلى الإمارات من مختلف المناطق في قارة آسيا». وتمنى المقبالي أن يعوّض المنتخب العُماني الخسارة التي تعرّض لها أمام أوزباكستان في الجولة الأولى للمجموعة السادسة خلال المباراة المقبلة أمام اليابان.

وختم المقبالي: «أجد سعادة كبيرة بمساندة منتخب بلدي من المدرجات، ودعمه في مختلف المناسبات الكروية التي يشارك فيها».