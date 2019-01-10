الإمارات بالتشكيل الدفاعي تفوز على الهند بهدفين ويتصدر مجموعته

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

فاز المنتخب الوطني على منتخب الهند بنتيجة 2-0 في ثاني مباريات المنتخبين في بطولة كأس آسيا 2019 ليحصد الأبيض ثلاثة نقاط هامة ويتصدر مجموعته الأولى برصيد 4 نقاط بينما يبقى المنتخب الهندي عند نقاطه السابقة الثلاثة ويؤجل الحسم في صراع الصعود إلى الدور الثاني إلى الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى بعدما فازت تايلاند على البحرين بنتيجة 1-0 اليوم الخميس.

ونجح المنتخب الوطني بالرغم من اعتماد المدرب الإيطالي زاكيروني، على الخطة الدفاعية في إحراز هدفين الأول عن طريق خلفان مبارك في الدقيقة 41 ثم أضاف علي مبخوت الهدف الثاني في الدقيقة 88 وذلك بالرغم من الأفضلية الهجومية لمنتخب الهند إلى أن خالد عيسى تصدى لأكثر من هجمة خطرة.