بث مباشر مباراة الإمارات والهند في كأس آسيا 2019

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يتقابل المنتخب الوطني في تمام الساعة الثامنة مع منتخب الهند في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس آسيا 2019 في المباراة التي تقام في استاد مدينة زايد بأبوظبي، وكان الهند قد فاز في المباراة الأولى على منتخب تايلاند بينما تعادل الإمارات مع البحرين بهدف لكل منتخب، وتنقل "الإمارات اليوم" مباراة المنتخبين الأن.

تشكيلة الإمارات

خالد عيسى - اسماعيل احمد - خليفه مبارك - الحسن صالح - عامر عبد الرحمن - خميس اسماعيل - علي سالمين - اسماعيل الحمادي - خلفان مبارك - علي مبخوت - بندر الاحبابي

فرصة خطيرة للهند عن طريق سانديش ق7

انفراد ضائع من مهاجم الهند محمد عشقي أنقذه خالد عيسى ق 12

فرصة ثالثة خطيرة للهند عن طريق رأسية لسانديش ق 13

أداء مخيب للإمارات في أول 15 دقيقة من عمر اللقاء مع الهند

فرصة ذهبية للاعب الهند لشيتري من رأسية وهو على بعد خطوات من المرمى أنقذها خالد عيسى ببراعة ق 23

38 دقيقة واختفاء تام للإمارات داخل منطقة جزاء منتخب الهند

خلفان مبارك يشكل أول خطورة للإمارات بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في ق 93

خلفان مبارك يحرز الهدف الأول في الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول من مهارة رائعة ليتقدم المنتخب الوطني بهدف دون مقابل على #الهند

شيتري يضيع فرصة ذهبية للهند من انفراد تام ق 43

انتهاء الشوط الأول بتقدم منتخبنا على الهند بهدف خلفان مبارك ق 41

الشوط الأول خطورة هندية وتقدم اماراتي بمهارات خاصة من لاعب منتخبنا الوطني خلفان مبارك

لا تغيير في منتخبنا الوطني مع بداية الشوط الثاني في تشكيل منتخبنا

عارضة خالد عيسى تتصدى لكرة سيند ق55

الهند تحاصر منتخبنا الوطني في محاولة لإحراز هدف التعادل مع وصول زمن المباراة إلى 65 دقيقة

التغيير الأول للإمارات باشراك ماجد حسن بديلا لخميس اسماعيل

فرصة محققة لخليفة مبارك ق 73 من كرة عرضية داخل منطقة الجزاء لم يتوقعا

اسماعيل الحمادي يسدد والكرة تصطدم بالقائم ثم في الحارس وتخرج بعيده عن المرمى ق 74

تغيير دفاعي جديد بإشراك محمد أحمد بديلا للاعب الوسط عامر عبد الرحمن ق 75

زاكيروني يعدل طريقة اللعب إلى4-2-3-1 ق 78

عدد الحضور الجماهيري 43 ألف و 206

اسماعيل احمد يشترك في المباراة بديلا لخلفان مبارك

علي مبخوت يحرز الهدف الثاني في المباراة للإمارات بالدقيقة 88 لتصبح النتيجة 2-0

عارضة خالد عيسى تتصدى لهدف هندي مؤكد ق 92

نهاية المباراة بفوز الإمارات بنتيجة 2-1 والوصول إلى النقطة الرابعة