«الذئاب البيضاء» تظفر بنقاط عُمان

المصدر: منصور السندي - الشارقة

قاد لاعب منتخب أوزباكستان البديل إلدور شموردوف، منتخب بلده للفوز على المنتخب العُماني بهدفين مقابل هدف، خلال المواجهة التي جمعتهما أمس، على استاد نادي الشارقة في بداية مشوارهما في كأس آسيا 2019 ضمن المجموعة السادسة، واتسمت المباراة بالقوة والندية من الطرفين، ليحصد المنتخب الأوزبكي أول ثلاث نقاط في البطولة.

وتلقى لاعب أوزباكستان إيغور كريميت البطاقة الحمراء «92»، وبلغ عدد الحضور الجماهيري 9424 مشجعاً.

وأنهى المنتخب الأوزبكي الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد سجله اللاعب عادل أحمدوف «34»، وسجل اللاعب البديل إلدور شموردوف الهدف الثاني«85»، فيما سجل هدف عمان الوحيد اللاعب البديل محسن الغساني «73».

وحظي المنتخب العماني بمساندة جماهيرية كبيرة في المدرجات من قبل جماهيره التي توافدت الى الملعب بأعداد كبيرة.

في المقابل، ساند عدد كبير من المشجعين الأوزبك منتخب بلدهم.

واستهل المنتخب العماني المباراة بمحاولات سريعة على جبهة المنتخب الأوزبكي عن طريق خالد الحربي ورائد إبراهيم صالح وأحمد كانو، بحثاً عن هدف مبكر في مرمى الأوزبك، لكن تحركاته افتقدت للتركيز، في حين بدا المنتخب الأوزبكي الأكثر هدوءاً وتنظيماً في الملعب.