لجنة الانضباط تُوقف لاعب المنتخب محمود خميس مؤقتاً

المصدر: منصور السندي - دبي

كشف مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن لجنة الانضباط في اتحاد كرة القدم اتخذت قراراً انضباطياً غير معلن بإيقاف لاعب المنتخب ونادي النصر محمود خميس مؤقتاً عن ممارسة أي نشاط رياضي مع ناديه، وتم إرسال خطاب في هذ الخصوص الى نادي النصر لحين البت والفصل النهائي في قضيته، علماً بأن اللاعب استبعد أخيراً من المنتخب الوطني المشارك حالياً في كأس أمم آسيا لأسباب سلوكية، وفقاً لما صرح به سابقاً مشرف المنتخب الدكتور حسن سهيل.

وأضاف المصدر «إيقاف اللاعب محمود خميس تم بصفة مؤقتة، والتحقيق معه لايزال مستمراً، وقد استمعت اللجنة في اجتماعها أمس إلى إفادات اللاعب بعدما حضر أمامها».

وأوضح «سيتم الاستماع إلى المزيد من الإفادات من قبل الجهاز الإداري للمنتخب الوطني من خلال تحديد جلسة في هذا الخصوص قبل البت النهائي في القضية، وذلك في أعقاب التقرير المقدم الى لجنة الانضباط من لجنة المنتخبات الوطنية بشأن مخالفة اللاعب للوائح الانضباطية الخاصة بالمنتخب في هذا الخصوص». وكان نادي النصر اتخذ قراراً بإيقاف اللاعب إلى أجل غير مسمى.

يذكر أن الجهاز الفني للمنتخب كان قد استبعد محمود خميس من المنتخب على الرغم من اختياره ضمن القائمة النهائية لكأس آسيا، التي ضمت 23 لاعباً، ليتم استدعاء لاعب الشارقة الحسن صالح بدلاً منه.