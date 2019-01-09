النصر يقسو على الظفرة ويبتعد بصدارة دوري السلة

المصدر: جوني جبور - دبي

قسى فريق النصر لكرة السلة على ضيفه الظفرة، وفاز عليه بفارق 35 نقطة بنتيجة «113-78» في المباراة التي جمعتهما، أول من أمس، لحساب الجولة الثالثة من إياب الدور التمهيدي من بطولة الدوري العام لمرحلة الرجال، التي سجلت أيضاً مواصلة تفوق أصحاب الضيافة عقب فوز الشارقة على ضيفه العين «106-60»، وشباب الأهلي على الجزيرة «85-66»، والبطائح على الوحدة «95-65»، قبل أن ينجح الوصل في العودة من صالة بني ياس بانتصار صعب بنتيجة «91-82».

وبنتائج الجولة، عزّز النصر صدارته الترتيب العام برصيد 24 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ملاحقه شباب الأهلي، فيما رفع الشارقة رصيده إلى النقطة 22 في المركز الثالث بفارق نقطة عن الوصل صاحب المركز الرابع، وانفرد البطائح بالمركز الخامس معززاً رصيده إلى النقطة 18، يقابلها تراجع بني ياس للمركز السادس برصيد 17 نقطة، وحافظ الظفرة على مركزه السابع برصيد 15 نقطة، ويتشارك الجزيرة والوحدة رصيد النقطة 14 والمركز الثامن، ويقبع العين بالمركز الأخير برصيد 12 نقطة.