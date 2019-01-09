ختام كأس رئيس الدولة للشطرنج اليوم

المصدر: عجمان - الإمارت اليوم

تحت رعاية سموّ الشيخ عمّار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، يسدل الستار مساء اليوم، على منافسات بطولة كأس رئيس الدولة للشطرنج للرجال والسيدات والناشئين والناشئات، التي نظمها اتحاد الشطرنج على مدار أسبوع بمركز زايد للمؤتمرات والمعارض في جامعة عجمان، بمشاركة قياسية من اللاعبين واللاعبات، حيث شارك في البطولات أكثر من 140 لاعباً ولاعبة يمثلون 18 نادياً على مستوى الدولة، تنافسوا على المراكز الأولى والجوائز المالية التي تصل إلى 115 ألف درهم، مقدمة من الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان. وأنهى اتحاد الشطرنج كل الترتيبات للحفل الختامي، حيث سيتم تكريم اللاعبين واللاعبات الفائزين بالمراكز الأولى عقب انتهاء الجولة التاسعة والأخيرة.

وواصل سعيد إسحاق لاعب نادي دبي للشطرنج والثقافة صدارته لبطولة الرجال بعد الجولة السابعة، بعدما حقق 6.5 نقاط ولم يخسر في أي مباراة حتى الآن، ويطارده عمران الحوسني لاعب نادي أبوظبي للشطرنج بفارق نصف نقطة، ويتساوى في المركز الثالث سلطان الزعابي من نادي أبوظبي، مع سالم أحمد سالم من نادي دبي، ويلتقي سعيد إسحاق مع علي حمدان في الجولة الثامنة، وعمران الحوسني مع سالم أحمد سالم.

وفي مسابقة السيدات اقتربت وافية درويش لاعبة العين من الفوز باللقب، بعدما حققت العلامة الكاملة في سبع جولات، وبفارق 1.5 نقطة، عن أقرب منافساتها آمنة نعمان لاعبة نادي دبي التي سجلت 5.5 نقاط.

وتساوت فاطمة الوهابي لاعبة نادي أبوظبي، مع زميلتها لطيفة الدرمكي برصيد 5.5 نقاط في مسابقة الناشئات بعد الجولة السابعة. وفي مسابقة الناشئين، يواصل حمد عصام لاعب نادي الشارقة صدارته للبطولة برصيد 6.5 نقاط وبفارق نصف نقطة عن منافسه عمار السدراني لاعب نادي الفجيرة.