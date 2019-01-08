منتخب إيران يسجل 5 أهداف في الشباك اليمنية

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

تغلب المنتخب الإيراني على نظيره اليمني بخماسية نظيفة، أمس، على استاد محمد بن زايد، وأمام 5301 متفرج في افتتاح منافسات المجموعة الرابعة.

وحصل المنتخب الإيراني على أول ثلاث نقاط، تصدر بها المجموعة مؤقتاً، انتظاراً لمباراة العراق مع فيتنام التي تقام مساء اليوم.

وبدأ نجم الفريق وهدافه المونديالي مهدي طارمي أهداف إيران في الدقيقة 12، من متابعة جيدة للكرة التي ارتدت من حارس اليمن سعود السوادي، الذي أخطأ تقديرها، وأضاف أشكان ديجاكاه الهدف الثاني في الدقيقة 23 من تسديدة أرضية زاحفة من ضربة حرة اصطدمت بالقائم الأيسر ودخلت المرمى، وتلاه مهدي طارمي بالهدف الثالث لإيران والثاني له في الدقيقة 24، بضربة رأس غمزها قوية على يسار سعود السوادي، ثم سجل سردار أزمون الهدف الرابع في الدقيقة 53، وأحرز البديل سامان قدوس الهدف الخامس في الدقيقة 78.

جاء الشوط الأول من طرف واحد باستثناء ربع الساعة الأول، الذي سنحت فيه أخطر فرص الشوط للمنتخب اليمني، عندما أضاع علاء صاصي هدفاً لا يضيع، بعد تلقيه كرة عرضية والمرمى خالٍ من حارسه، ولعبها ضعيفة برأسه خارج المرمى في الدقيقة 11، قبل أن يضيع وحيد أميري فرصة سهلة لإيران في الدقيقة 10. وبعد أول ربع ساعة، أصبح اللعب في اتجاه واحد نحو مرمى سعود السوادي حارس اليمن الذي بدا مهتزاً، وتسبب في الهدف الأول، وامتلك المنتخب الإيراني زمام الأمور وفرض أسلوبه على منافسه رغم بطء الأداء من معظم لاعبيه، واكتفى المنتخب اليمني بالدفاع واللعب على الهجمات المرتدة، التي انعدمت تماماً في ظل قلة الكثافة الهجومية ورجوع لاعبي الوسط لمساندة الدفاع، بعد تفكك خطوط الفريق، وسريان الإحباط في نفوس لاعبيه.

وفي الشوط الثاني، امتلك، أيضاً، المنتخب الإيراني زمام اللعب، وسجل سردار أزمون الهدف الرابع في الدقيقة 53، وسجل البديل سامان قدوس الهدف الخامس في الدقيقة 78.