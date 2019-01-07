نجوم قفز الحواجز يتأهبون لمهرجان الشراع الدولي الثالث للفروسية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يشارك أفضل الفرسان في رياضة قفز الحواجز من جميع أنحاء العالم في مهرجان الشراع الدولي للفروسية، الأربعاء المقبل. وسيتنافس الفرسان للفوز بحصة من الجوائز التي تبلغ قيمتها 270 ألف يورو، والحصول على نقاط التصنيف من لونجين للمشاركة في دورة الألعاب العالمية للفروسية لعام 2022 (WEG).

ويتقدم فرسان فريق الإمارات الشيخة لطيفة آل مكتوم، والشيخ ماجد القاسمي، وعبدالله المري، وأحمد الجنيبي، ومحمد غانم الهاجري، وغيرهم من الفرسان.

يذكر أن الدخول مجاني للجمهور الذي يمكنه الاستمتاع بفعاليات المهرجان والمنافسات في ساحة الشراع الرئيسة، فضلاً عن الاستمتاع بالأنشطة العائلية في قرية الشراع، والتي تشمل أنشطة الترفية المجاني الأطفال، وركوب المهر، وعروض ألعاب الباركور، وحافلات الأطعمة، ومحال بيع تجهيزات الخيول.