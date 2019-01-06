"المحترفين" تعلن مواعيد مباريات الدور الثاني من دوري الخليج العربي

المصدر: أحمد طارق-دبي

أعلنت لجنة دوري المحترفين عن مواعيد مباريات الدور الثاني من بطولة دوري الخليج العربي من الجولة 14 وحتى الجولة 20، حيث تنطلق الجولة 14 يومي 4 و 5 فبراير المقبل، على أن تقام مباراة العين والوحدة المؤجلة عن الجولة 13 في العاشر من الشهر نفسه.

وذكرت اللجنة أن الجولة الـ 15 ستقام يومي 14 و15 فبراير، فيما ستقام مباراة الوصل وبني ياس ضمن نفس الجولة بتاريخ 12 فبراير نظرا لارتباط نادي الوصل بمباراة أمام الأهلي السعودي ضمن ربع نهائي بطولة كأس زايد للأندية الأبطال.

وتتواصل منافسات دوري الخليج العربي بإقامة الجولة 16 أيام 21، 22 و 23 فبراير، تليها الجولة 17 أيام 27، 28 فبراير و 1 مارس. وسيشهد دورينا توقفا لمدة 28 يوما نظرا لارتباط أندية دوري الخليج العربي بمباريات دوري أبطال آسيا وإقامة نصف نهائي كأس الخليج العربي وكأس رئيس الدولة، وأيام الفيفا التي ستشهد مشاركة منتخبنا الأولمبي في التصفيات المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وستعود عجلة الدوري للدوران بإقامة الجولة 18 يومي 29 و 30 مارس. أما الجولة 19 فتقرر إقامتها أيام 3، 4 و 5 أبريل، ثم الجولة 20 يومي 12 و13 من الشهر نفسه.

هذا وسيتم الإعلان عن الجولات الأخيرة بمجرد تحديد تاريخ مباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة من قبل الجهات المختصة، علما أن الموسم الرياضي سينتهي بتاريخ 30 مايو 2019.

وحرصت لجنة دوري المحترفين في برمجة مواعيد المباريات على مراعاة مشاركات الأندية في المسابقات الخارجية من خلال إقامة بعض الجولات على مدار ثلاثة أيام.