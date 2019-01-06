جبارين: الفوز على سورية بوابة تأهل «الفدائي» للدور الثاني

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

وصف مدير المنتخب الفلسطيني، جبر جبارين، نقاط المباراة التي ستجمع «الفدائي» مع المنتخب السوري، والتي سيستضيفها استاد الشارقة الدولي عند الساعة الثامنة من مساء يوم غدٍ، ضمن المجموعة الثانية من كأس آسيا، بأهم النقاط لمنتخب بلاده في دور المجموعات، كونها نقاط البداية، مضيفاً أنها سترسم بشكل مبكر ملامح التأهل للدور الثاني للبطولة، مشيراً إلى أن المنتخب السوري، أيضاً، يعلم أهمية هذه النقاط، ما سيجعل للمباراة نكهة فنية قوية.

وقال جبارين، لـ«الإمارات اليوم»: تعد مجموعتنا من أقوى المجموعات، خصوصاً بوجود حامل اللقب المنتخب الأسترالي، والمنتخب الأردني، وهما من المنتخبات المعروفة بنتائجها وأدائها خلال السنوات الماضية، وأوضح: هدفنا التأهل للدور الثاني، ونتطلع لتحقيق الفوز الأول في المباراة مع سورية.

وأضاف: «ندرك أن المنتخب السوري سيدخل المباراة بجرعة ثقة كبيرة، تولدت لديه من المشاركة الإيجابية في تصفيات كأس العالم الماضية، ووصوله لآخر مباراة في الملحق، لكن بالمقابل لاعبو منتخب (الفدائي) يشعرون بثقة عالية وكبيرة بالنفس، تولدت جراء التأهل لهذه البطولة، ودعم الجمهور الفلسطيني والعربي في كل مكان لهم، ورغبة اللاعبين أنفسهم في تقديم أفضل ما يمكن تقديمه من أداء، وتحقيق أفضل النتائج».

وقال: «لا توجد فوارق فنية كبيرة بين المنتخبين السوري والفلسطيني، وبرأيي نحن متكافئان بكل شيء، واستغلال الفرص بشكل جيد هو ما سيحسم النتيجة».