بث مباشر مباراة الإمارات والبحرين في افتتاح كأس آسيا 2019

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

تبدأ في الثامنة مساءً اليوم السبت 5 يناير بطولة كأس آسيا 2019 المقامة في الإمارات رسمياً بمباراة الافتتاح التي تجمع الإمارات والبحرين في أولى مباريات المجموعة الأولى من البطولة، وننقل لكم وقائع البث المباشر لأهم مجريات المباراة التي تقام في استاد مدينة زايد في أبوظبي.

سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي يشهد حفل افتتاح كأس آسيا 2019 بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو

تشكيل الإمارات: خالد عيسى، بندر الاحبابي، فارس جمعه،علي سالمين، الحسن صالح، خميس اسماعيل، عامر عبد الرحمن، خليفه مبارك، خلفان مبارك، اسماعيل الحمادي، علي مبخوت

الدقيقة 6 إسماعيل الحمادي يضيع انفراد صريح بالمرمى ويهدر فرصة التقدم للمنتخب الوطني

20دقيقة تمر من المباراة ولا زال اللعب منحصر في وسط الملعب مع أفضلية لمنتخب الإمارات

الدقيقة 21 أول هجمة خطرة للبحرين ولكن دفاع الإمارات ينقذ الكرة

الدقيقة 35 والتعادل السلبي يسيطر على المباراة دون خطورة حقيقية على المرميين

الدقيقة 44 فرصة خطرة للبحرين من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء وتخرج أعلى العارضة

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين في شوط متوسط المستوى الفني امتلك فيه الإمارات الكرة في معظم الأوقات وكاد أن يتقدم في أكثر من مناسبة وفي المقابل اعتمد البحرين على الهجمات المرتدة ولكن دون أن تصل إلى مرمى خالد عيسى.

الدقيقة 51 خالد عيسى ينقذ الإمارات من فرصة هدف مؤكد من تسديدة للاعب منتخب البحرين علي مدن

دخول محمد عبد الرحمن وخروج خلفان مبارك في المنتخب الوطني في الدقيقة 55

الدقيقة 62 حارس الإمارات خالد عيسي يواصل تألقه وينقذ مرماه من فرصة خطرة

الدقيقة 67 علي مبخوت يضيع أخطر فرصة للإمارات في الشوط الثاني وهو منفرد بالمرمى ويسدد بجوار القائم.

الدقيقة 71 لاعب منتخب البحرين محمد الرميحي يسدد قوية ويتصدى لها خالد عيسى ببراعة.

الدقيقة 79 منتخب البحرين يتقدم بالهدف الأول على الإمارات عن طريق محمد الرميحي

دخول أحمد خليل للإمارات بديلا لخميس اسماعيل

أحمد خليل يحرز هدف التعادل للإمارات في الدقيقة 88 من ركلة جزاء احتسبها الحكم

نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منتخب في افتتاح مباريات كأس آسيا