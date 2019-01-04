حميد بن عمار النعيمي يفتتح كأس رئيس الدولة للشطرنج

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

افتتح الشيخ حميد بن عمار النعيمي، مساء أول من أمس، منافسات بطولة كأس رئيس الدولة للشطرنج للرجال والسيدات والناشئين والناشئات تحت 14 سنة، التي ينظمها اتحاد الشطرنج بمركز زايد للمؤتمرات والمعارض بجامعة عجمان بمشاركة أكثر من 140 لاعباً ولاعبة من 18 نادياً على مستوى الدولة، يتنافسون على جوائز البطولة البالغة 115 ألف درهم، والمقدّمة من الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية بإمارة عجمان، للبطولة التي تستمر حتى 9 الجاري، وهي أولى بطولات اتحاد الشطرنج في عام التسامح 2019.

وحضر حفل الافتتاح الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للشطرنج رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، وخالد المدفع الامين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، والدكتور سرحان حسن المعيني رئيس اتحاد الشطرنج رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، وعدد كبير من الشخصيات.

وقام الشيخ حميد بن عمار النعيمي، والدكتور سرحان حسن المعيني، بتكريم عدد من الشخصيات التي أسهمت في نشر وتطوير لعبة الشطرنج في الدولة، وهم أسرة المرحوم ناصر جبران السويدي، أول رئيس لنادي عجمان للشطرنج ونائب رئيس اتحاد الإمارات للشطرنج، وسالم علي القيواني، ثاني رئيس لنادي عجمان للشطرنج والأمين المالي السابق للاتحاد، وأسرة المرحوم محمد عبدالله خلفان، الأمين العام لنادي عجمان للشطرنج والأمين العام للاتحاد، وحسين علي الغزال عضو مجلس إدارة نادي عجمان واتحاد الإمارات للشطرنج السابق.

وقدّم الدكتور سرحان المعيني رئيس الاتحاد هدية تذكارية إلى الشيخ حميد بن عمار النعيمي راعي الحفل.

وأعقب الحفل افتتاح البطولة على الطاولة الأولى، وأسفرت الجولة الأولى عن تصدر 10 لاعبين لقمة بطولة الرجال. وفي الناشئين تحت 14 سنة، تساوى 26 لاعباً برصيد نقطة واحدة بعد منافسات قوية ومثيرة بين اللاعبين. وفي مسابقة السيدات حصلت تسع لاعبات على العلامة الكاملة.