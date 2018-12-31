دحام يتصدر بطولة الإمارات للدريفت في «تل مرعب»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

اختتمت منافسات وتحدي الجولة الأولى من بطولة الإمارات للدريفت، التي أقيمت في ثالث أيام مهرجان ليوا الرياضي، (تل مرعب 2019)، بمشاركة 50 سيارة من مختلف محبي ومحترفي هذه الرياضة، من الإمارات، السعودية، عمان، لبنان، الأردن، باكستان.

وأحرز أحمد دحام من الأردن المركز الأول، والوصول إلى الأداء الأفضل، في حين حل ثانياً الشيخ سلطان بن فيصل القاسمي، وثالثاً هيثم الحداد، من سلطنة عمان، وحل في المركز الرابع نيكولاس كونا.

وشهدت منافسات الدريفت التي تقام للموسم الثاني على التوالي في المهرجان، إقبالاً ومشاركة من محترفي هذه الرياضة، وكانت المنافسة قد بدأت مع المرحلة التأهيلية بدخول سيارة واحدة في كل مرة، واستمرت المنافسة عبر المرحلة الثانية التي تأهل إليها 32 سيارة، لتكون هذه المرحلة عبارة عن تصفية بخروج المغلوب حسب النقاط التي تمنح له عبر اللجنة التحكيمية، لتستمر المواجهات ثنائية بدخول سيارتين في كل مرة وصولاً إلى التصفية النهائية، وتفوق دحام بفارق ضئيل بينه وبين الشيخ سلطان بن فيصل القاسمي، وتوج الفائزين في الختام مدير عام نادي ليوا الرياضي حمدان المزروعي، وسط حضور حشد كبير من محبي وعشاق الرياضة، ورواد المخيمات في منطقة تل مرعب.