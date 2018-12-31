اليابان يواجه «العنابي» استعداداً لتركمانستان

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

يلعب المنتخب الياباني مباراة تجريبية مع فريق نادي الوحدة، السبت المقبل، على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، استعداداً لمواجهة منتخب تركمانستان، في افتتاح منافسات المجموعة السادسة لبطولة كأس الأمم الآسيوية الـ17. ويلعب المنتخب الياباني ضمن فرق المجموعة السادسة التي تضم معه منتخبات عمان وأوزبكستان وتركمانستان، ويستهل مبارياته بمواجهة منتخب تركمانستان يوم 9 يناير المقبل على استاد آل نهيان بنادي الوحدة. وطلبت بعثة المنتخب الياباني إقامة المباراة التجريبية بعيداً عن الجماهير ووسائل الإعلام، وستقام المباراة في الثالثة عصراً، وهو الموعد الذي ستقام فيه مباراة اليابان وتركمانستان.