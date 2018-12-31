جلسة أسطورية تجمع كريستيانو مع «رونالدو الظاهرة» في مؤتمر دبي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشف مجلس دبي الرياضي الجهة المنظمة لمؤتمر دبي الدولي، عن مشاركة نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو، ضمن المتحدثين في فعاليات المؤتمر الذي ينعقد يومي الثاني والثالث من شهر يناير المقبل، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، في منتجع مدينة جميرا بشعار «كرة القدم والاقتصاد».

وأصدر مجلس دبي الرياضي بياناً، أمس، قال فيه: «سيتزامن حضور كريستيانو رونالدو مع مشاركة المهاجم البرازيلي الأسبق رونالدو متحدثاً في المؤتمر، وكذلك في حفل (غلوب سوكر) لتوزيع جوائز الأفضل في العالم، وبالتالي فإن دبي ستجمع بين رونالدو البرازيلي ورونالدو البرتغالي اللذين يتشاركان في الاسم والموهبة والفوز بلقب أفضل لاعب في العالم وارتداء قميص ريال مدريد، ويختلفان في الفوز بلقب كأس العالم والوجود في قارتين مختلفتين، ولكنهما سيوجدان معاً بدانة الدنيا في واحدة من المرات النادرة التي يجتمعان فيها معاً بمكان واحد».

ويرتبط كريستيانو رونالدو بعلاقة قوية ومستمرة مع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، إذ سبق له المشاركة في النسخة السادسة للمؤتمر عام 2011، متحدثاً إلى جانب النجم الإيطالي ديل بيرو، كما شارك في النسخة الثامنة عام 2013 في جلسة جمعته مع عدد من الأطفال من أصحاب الهمم، وأدارها الحكم الإيطالي الشهير، بيير لويجي كولينا، وحضر النجم البرتغالي في عام 2014 لتسلّم جائزة «غلوب سوكر» لأفضل لاعب في العالم.

وأضاف البيان: «يعود رونالدو للمرة الرابعة، إذ سيكون ضيفاً على المؤتمر، وأحد المتنافسين على جائزة أفضل لاعب في حفل جوائز (غلوب سوكر)، وسيكون حضوره للمؤتمر هذه المرة بعد انتقاله لفريق يوفنتوس متصدر الدوري الإيطالي، في حين حضر في المرات الماضية بصفته نجماً لفريق ريال مدريد».

وكانت الساعات الماضية قد شهدت توافد الضيوف والمتحدثين على دبي للمشاركة في مؤتمر الاحتراف، حيث تم استقبالهم بالورود. وكان في مقدمة كبار النجوم، مدرب المنتخب الفرنسي بطل كأس العالم 2018، ديديه ديشامب، ورئيس دائرة التحكيم في الاتحاد الدولي لكرة القدم، الإيطالي كولينا اللذان وصلا في توقيت واحد، ووصل المدير العام السابق لناديي ميلان وروما، الإيطالي اومبرتو غانديني.

ويقضي حالياً رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، السويسري جياني إنفانتينو إجازته السنوية في دبي رفقة أفراد أسرته، التي تحرص بشكل يومي على زيارة الأماكن السياحية في دانة الدنيا.

وسيوجد إنفانتينو في الجلسة الرئيسة للمؤتمر لطرح أفكاره ورؤاه لتطوير كرة القدم العالمية، وتوسيع آفاق تأثيرها وتفعيل مختلف جوانبها.

ويتواصل خلال الساعات المقبلة وصول بقية المتحدثين للمشاركة في المؤتمر وحضور حفل جوائز «غلوب سوكر».

مؤتمر دبي الدولي يعيد النجم البرتغالي إلى دبي للمرة الرابعة.

2014

العام الذي شهد تتويج كريستيانو رونالدو بجائزة «غلوب سوكر» لأفضل لاعب في العالم.

2011

العام الذي شهد المشاركة الأولى للنجم البرتغالي في مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

الطاير: رؤية محمد بن راشد رسّخت نهج التميز

أكد نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، أن رؤية وجهود صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ارتقت بمكانة الدولة لتتبوأ اليوم مواقع مهمة على الخارطة العالمية في جميع المجالات. كما رسّخت رؤية سموه نهج التميز والجودة والابتكار في جميع ميادين العمل ومن بينها الرياضة.

وقال الطاير في تصريحات صحافية: «إن الرياضة نالت حظّاً وافراً من اهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إذ دعمها سموه بشكل لامحدود انطلاقاً من إيمانه العميق بأهمية الرياضة ودورها في تطوير المجتمع».

وأضاف: «من أبرز الأمثلة على ذلك، إطلاق سموه جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، ضمن مبادرات سموه العالمية التي سنحتفل بتكريم الفائزين في دورتها العاشرة خلال أيام قليلة، وهي الجائزة التي وضعت الرياضيين في مكانة مرموقة ورفعت مستوى المنافسات والإنجازات الرياضية بين الرياضيين المحليين والعرب والعالميين».

وأكمل: «توجيهات سموه كان لها دورٌ كبير في نمو وتطوّر الكوادر الوطنية في المجال الرياضي، وكذلك تطور المرافق والمنشآت الرياضية لتصبح قادرة على استضافة بطولات وفعاليات عالمية».